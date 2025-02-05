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Володин: USAID превратилось в криминальную сеть

Ведомости

Американское агентство по международному развитию (USAID) стало настоящей криминальной сетью с представительствами в более чем 100 государствах и годовым бюджетом в $50-60 млрд, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Среди преступлений USAID «против человечества» Володин, в частности, назвал финансирование исследований в области биологического оружия, напомнив об обнаруженной на Украине сети биологических лабораторий. К преступлениям агентства Володин также отнес подготовку и организацию госпереворотов, спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, а также пропаганду темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.

Спикер ГД напомнил, что по уставу от агентства требовалось поддерживать экономику, здравоохранение и образование, заниматься оказанием экстренной гуманитарной помощи.

«Сегодня штаб-квартира агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось», – подчеркнул председатель Госдумы.

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Согласно приказу госсекретаря, министерства, агентства и организации США не имеют права предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица. 4 февраля госсекретарь США заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации президента Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства.

5 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина стала лидером среди получателей американской помощи по линии USAID: с 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. После с большим отрывом идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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