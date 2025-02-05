Володин: USAID превратилось в криминальную сеть
Американское агентство по международному развитию (USAID) стало настоящей криминальной сетью с представительствами в более чем 100 государствах и годовым бюджетом в $50-60 млрд, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Среди преступлений USAID «против человечества» Володин, в частности, назвал финансирование исследований в области биологического оружия, напомнив об обнаруженной на Украине сети биологических лабораторий. К преступлениям агентства Володин также отнес подготовку и организацию госпереворотов, спонсирование террористических организаций, содействие распространению наркотиков в мире, а также пропаганду темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.
Спикер ГД напомнил, что по уставу от агентства требовалось поддерживать экономику, здравоохранение и образование, заниматься оказанием экстренной гуманитарной помощи.
«Сегодня штаб-квартира агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось», – подчеркнул председатель Госдумы.
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины в связи с приказом госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Согласно приказу госсекретаря, министерства, агентства и организации США не имеют права предоставлять иностранную помощь, финансируемую госдепом или через него и USAID, без разрешения Рубио или уполномоченного им лица. 4 февраля госсекретарь США заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации президента Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства.
5 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные госдепартамента США писали, что Украина стала лидером среди получателей американской помощи по линии USAID: с 2021 по 2024 г. она получила $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства. После с большим отрывом идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).