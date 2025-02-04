USAID отказывалось давать администрации США данные о расходах

«Хочу повторить: я всегда поддерживал иностранную помощь и продолжаю ее поддерживать. Но иностранная помощь – это не благотворительность, – добавил он. – Ее цель – продвижение национальных интересов США. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь государственным секретарем и пока Дональд Трамп находится в Белом доме, будет направлен на защиту наших национальных интересов».