USAID отказывалось давать администрации США данные о расходах

USAID отказывалось давать администрации США данные о расходахРубио заявил, что США продолжат оказывать иностранную помощь, которая служит национальным интересам
Агентство США по международному развитию (USAID) отказалось предоставлять администрации Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства, заявил госсекретарь США Марко Рубио
«Знаете, до того как мы ввели заморозку, мы не могли узнать почти ничего о некоторых из этих программ. Особенно USAID – они отказывались предоставлять какую-либо информацию», – сказал Рубио во время пресс-конференции.
Госсекретарь объяснил, что, в частности, они отказывались сообщать, на что именно идут деньги, для чего они предназначены, у кого они находятся или через какого подрядчика проходят.
«В некоторых случаях средства проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем достигают конечного получателя, – заметил он. – Это не мои данные – это данные USAID. В некоторых случаях только 10–12, может быть, 13% средств действительно доходили до получателя, а остальное уходило на административные расходы и бюрократию».
Рубио подчеркнул, что средства, которые используются USAID для предоставления иностранной помощи, являются деньгами налогоплательщиков.
«Мы не собираемся полностью отказываться от иностранной помощи. Мы будем оказывать иностранную помощь, которая имеет смысл. Мы будем оказывать помощь, которая работает. Мы будем предоставлять помощь, которая служит национальным интересам. Мы будем оказывать помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и союзникам», – сказал Рубио.
Рубио подчеркнул, что принятое им в январе решение о временном прекращении финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней было сделано для пересмотра и анализа программ помощи.
«Сегодня мы выдали исключения для программ, которые имеют очевидный смысл. Они делают Америку безопаснее и сильнее, потому что эти программы помогают нашим надежным партнерам перехватывать и останавливать наркотики и террористов, которые пытаются проникнуть в США», – объявил он.
Он также отметил, что исключения делаются и для жизненно необходимых программ и они не подпадают под заморозку.
«Хочу повторить: я всегда поддерживал иностранную помощь и продолжаю ее поддерживать. Но иностранная помощь – это не благотворительность, – добавил он. – Ее цель – продвижение национальных интересов США. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь государственным секретарем и пока Дональд Трамп находится в Белом доме, будет направлен на защиту наших национальных интересов».
Решение о временном прекращении финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней было принято Рубио, сообщало Reuters 25 января. Агентство уточнило, что под заморозку также попали проекты поддержки Украины. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали это решение неприятным, а NBC News добавило, что более 50 сотрудников USAID отправили в административный отпуск.