Украина получила $31 млрд от USAID при Байдене

Львиная доля средств ($24,1 млрд) была направлена в рамках программы поддержания макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком. Общий размер этой помощи в $40 млрд по линии всех министерств и ведомств был согласован конгрессом США в 2022 г. USAID, таким образом, стало главным распорядителем этой помощи. Бюджет Украины в 2022 г. стал наполовину военным, а в 2024 г. доля расходов на оборону и безопасность достигла 67%, или $74 млрд из $111 млрд. Реальный дефицит бюджета Украины в 2021–2024 гг. был 40%, или $144 млрд из $358 млрд. Его покрывали за счет международной помощи и займов.