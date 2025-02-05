Украина получила $31 млрд от USAID при Байдене

Украина получила $31 млрд от USAID при БайденеКиеву помогли больше, чем голодающим или больным СПИДом
Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии Агентства по международному развитию (USAID). С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следует из данных госдепартамента США, которые изучили «Ведомости». Далее с большим отставанием идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд). Ранее с 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.
Львиная доля средств ($24,1 млрд) была направлена в рамках программы поддержания макроэкономической стабильности Киева при партнерстве со Всемирным банком. Общий размер этой помощи в $40 млрд по линии всех министерств и ведомств был согласован конгрессом США в 2022 г. USAID, таким образом, стало главным распорядителем этой помощи. Бюджет Украины в 2022 г. стал наполовину военным, а в 2024 г. доля расходов на оборону и безопасность достигла 67%, или $74 млрд из $111 млрд. Реальный дефицит бюджета Украины в 2021–2024 гг. был 40%, или $144 млрд из $358 млрд. Его покрывали за счет международной помощи и займов.
Из всего объема внешнего финансирования бюджета Украины в $118 млрд за 2021–2024 гг. кредиты составили $80 млрд, а бесплатные трансферты – $38,3 млрд, следует из данных минфина Украины. Большая часть бесплатных средств пришла как раз по линии USAID, которое профинансировало 8,5% всего бюджета и 21% дефицита бюджета страны. Власти США постарались установить контроль за расходованием выделенных средств. Но эффективность помощи вызывает большие сомнения даже на Украине. По крайней мере доверие к администрации Зеленского продолжает падать, судя по опросам Центра Разумкова и СОЦИС.
USAID учредили в 1961 г. Агентство имеет двойственные направления деятельности. С одной стороны, целью заявлено оказание помощи беднейшим странам и слоям населения, затронутым голодом, войнами и катастрофами. С другой – деньги направляются на продвижение глобальных интересов США и поддержку сил, обслуживающих геополитические интересы американской элиты.
Особенно сильно в последние годы стала бросаться в глаза непропорционально высокая поддержка Украины. В 2021–2024 гг. на борьбу с ВИЧ/СПИД агентство выделило на треть меньше средств ($19,8 млрд), а на Всемирную продовольственную программу, направленную на экстренную помощь голодающим африканцам, – почти в 2 раза меньше ($16,1 млрд).
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что USAID управляют «помешанные радикалы» и сейчас его администрация от них избавляется. Ранее президент критиковал поддержку Украины, а в январе издал указ о временной заморозке финансирования большинства программ агентства. Трамп планирует объединить его с госдепартаментом США и сократить штат, сообщило CBS. Аппарат USAID выглядит весьма прожорливым: его содержание в 2021–2024 гг. оказалось на четвертом месте в структуре расходов и обошлось в $13,4 млрд.
Агентство десятилетиями «перекачивало огромные суммы денег на смехотворные – и во многих случаях злонамеренные» – проекты, практически без всякого надзора, заявил Белый дом 4 февраля. Среди прочего упомянуты пиар сексуальных меньшинств среди рабочих Сербии, поставка «сотен тысяч порций еды» сирийским боевикам «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) и финансирование ирригационных каналов, оборудования и удобрений, используемых исламистами для выращивания мака и производства героина в Афганистане.
Траты USAID «сумасшедшие», а само агентство является «преступной организацией», которой «пора умереть», заявил глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и миллиардер Илон Маск. Ряд сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках, сообщали американские издания. Сайт агентства сейчас не работает, а его аккаунт в соцсети X удален.
Маск также ретвитнул документацию USAID «для служебного пользования», согласно которой спонсируемым СМИ рекомендовалось придерживаться политики «стратегического молчания». «USAID платило СМИ, чтобы они распространяли его пропаганду», – резюмировал он. Около 80% украинских СМИ в последние годы получали средства за счет USAID, рассказывала глава украинской общественной организации «Институт массовой информации» Оксана Романюк в эфире местного радио Hromadske, передало ТАСС.
На поддержку геополитических проектов шло около трети средств USAID, отметил в разговоре с «Ведомостями» директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Помимо Украины USAID финансировало целый ряд других стран, которые раздирают гражданские войны или где было военное присутствие США. В 2021–2024 гг. по $2–3 млрд от USAID пошло Афганистану, Йемену, Сирии, Судану.
Агентство работало и в России, но в сентябре 2012 г. по решению Москвы его деятельность была прекращена. Были претензии, что они действовали во вред России на Северном Кавказе, поддерживали оппозицию, было много разговоров о том, что они прикрывают работу ЦРУ, отметил эксперт. «Мы очень гордимся тем, чего достигло USAID в России за последние два десятилетия», – заявила в 2012 г. бывшая госсекретарь США Виктория Нуланд, которую МИД РФ обвинил в русофобии.
Тем не менее ликвидация USAID может иметь и негативные последствия, считает Зубец. Судя по риторике Трампа, упрекнувшего агентство в «левизне», есть угроза, что экономить будут именно на гуманитарных программах. А ведь даже без учета помощи Украине и прочим лояльным США режимам и социальным группам значительная часть бюджета агентства перепадала наиболее обездоленным жителям планеты в виде еды, воды и лекарств.
Организация пусть и не в полную меру, но помогала бороться не только с голодом, но и с ВИЧ, малярией, гриппом, безграмотностью, последствиями стихийных бедствий и т. п. На эти цели пошло около $70 млрд за последние четыре года, или почти половина бюджета.
В случае закрытия агентства США теряют целый набор инструментов мягкой силы. А это означает, что Трамп готов перейти от политики непрямого воздействия к стратегии лобового столкновения. «Фактически это означает, что Трамп будет ломать ситуацию во всем мире через колено, и мало не покажется никому», – добавил Зубец.
При этом указ о приостановке помощи от USAID еще не означает перекрытия основных потоков военного снабжения Киева и перевооружения европейских стран, писали ранее «Ведомости». Ведь величие Америки, о котором говорит Трамп, – это в том числе и величие американских военно-промышленных корпораций, которые выросли до рекордной стоимости.