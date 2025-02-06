USAID спонсировало 90% украинских СМИ
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало девять из десяти украинских СМИ, сообщает WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет агентства. Уточняется, что USAID спонсировало также более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций.
Бюджет на финансирование иностранных СМИ в 2025 г. включал в себя $268,3 млн. После прекращения финансирования USAID многие СМИ приостановили свою деятельность.
«У нас есть статьи, запланированные к публикации до конца января, но после мы вряд ли сможем дальше работать, если не найдем решения [о работе без USAID]», – сообщает журналист, опрошенный WikiLeaks.
6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления (DOGE) США в соцсети X.
5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Маск заявил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.