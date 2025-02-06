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USAID спонсировало 90% украинских СМИ

Ведомости

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало девять из десяти украинских СМИ, сообщает WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет агентства. Уточняется, что USAID спонсировало также более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций.

Бюджет на финансирование иностранных СМИ в 2025 г. включал в себя $268,3 млн. После прекращения финансирования USAID многие СМИ приостановили свою деятельность.

«У нас есть статьи, запланированные к публикации до конца января, но после мы вряд ли сможем дальше работать, если не найдем решения [о работе без USAID]», – сообщает журналист, опрошенный WikiLeaks.

6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления (DOGE) США в соцсети X.

5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Маск заявил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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