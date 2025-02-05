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Помощники Маска провели обыски в офисах USAID

Ведомости

Помощники предпринимателя и главы департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска провели обыски в офисах агентства по международному развитию США (USAID) и получили доступ к конфиденциальной информации. Об этом пишет Bloomberg.

«Команда из департамента правительственной эффективности <...> состояла как минимум из четырех молодых людей моложе 30 лет с опытом работы в сфере технологий – “дети DOGE”, как их стали называть некоторые сотрудники USAID. Они несколько дней пытались получить информацию от должностных лиц агентства иностранной помощи, которому более 60 лет», – говорится в материале.

Они требовали от сотрудников USAID предоставить секретную информацию и «ходили из офиса в офис, обыскивая столы», пишет агентство. После угрозы Маска сотрудникам службы безопасности USAID его помощникам был предоставлен доступ к конфиденциальной информации.

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Маск заявил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.

«Ведомости» писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. Далее с большим отставанием идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).

С 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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