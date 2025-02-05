Помощники Маска провели обыски в офисах USAID

С 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.