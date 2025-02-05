Помощники Маска провели обыски в офисах USAID
Помощники предпринимателя и главы департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска провели обыски в офисах агентства по международному развитию США (USAID) и получили доступ к конфиденциальной информации. Об этом пишет Bloomberg.
«Команда из департамента правительственной эффективности <...> состояла как минимум из четырех молодых людей моложе 30 лет с опытом работы в сфере технологий – “дети DOGE”, как их стали называть некоторые сотрудники USAID. Они несколько дней пытались получить информацию от должностных лиц агентства иностранной помощи, которому более 60 лет», – говорится в материале.
Они требовали от сотрудников USAID предоставить секретную информацию и «ходили из офиса в офис, обыскивая столы», пишет агентство. После угрозы Маска сотрудникам службы безопасности USAID его помощникам был предоставлен доступ к конфиденциальной информации.
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Маск заявил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.
«Ведомости» писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. Далее с большим отставанием идут Эфиопия ($5,6 млрд), Иордания ($4,1 млрд), Конго ($3,8 млрд) и Йемен ($3,7 млрд).
С 2001 по 2020 г. Украина получила лишь 0,8% помощи агентства. В 2021 г. USAID выделило Украине $224 млн, в 2022 г. – уже $9 млрд, в 2023 г. – $16 млрд, а в 2024 финансовом году – $5,4 млрд.