Politico отрицает получение финансирования со стороны властей США

Редакция уточняет, что рассылка Politico Pro, на которую подписываются государственные учреждения и частные заказчики, не является предметом финансирования со стороны американских властей. «Это не финансирование. Это сделка – точно так же, как правительство покупает исследования, оборудование, программное обеспечение», – говорится в заявлении. Отмечается, что рассылка необходима для эффективной работы различных учреждений, так как с помощью новостей и статей Politico они могут отслеживать ситуацию в мире и на мировом рынке.