Politico отрицает получение финансирования со стороны властей США
Редакция американской газеты Politico отрицает получение финансирования со стороны властей США.
«Мы никогда не получали государственного финансирования – ни субсидий, ни грантов. Ни цента за 18 лет [существования газеты]», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте.
Редакция уточняет, что рассылка Politico Pro, на которую подписываются государственные учреждения и частные заказчики, не является предметом финансирования со стороны американских властей. «Это не финансирование. Это сделка – точно так же, как правительство покупает исследования, оборудование, программное обеспечение», – говорится в заявлении. Отмечается, что рассылка необходима для эффективной работы различных учреждений, так как с помощью новостей и статей Politico они могут отслеживать ситуацию в мире и на мировом рынке.
6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщал департамент эффективности госуправления (DOGE) США.
В тот же день стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) финансировало 9 из 10 украинских СМИ. WikiLeaks писал, что USAID спонсировало также более 6200 журналистов из 707 СМИ и 239 медийных некоммерческих организаций.