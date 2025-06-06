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Politico: Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском

Ведомости

Белый дом ведет подготовку телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском после их публичной ссоры. Об этом пишет Politico.

Издание усмотрело признаки перемирия «в ожесточенном противостоянии двух самых влиятельных людей в мире». Отмечается, что телефонный разговор запланирован во избежание эскалации и для примирения сторон.

Сам Трамп, отвечая на вопрос Politico о скандале с Маском, заявил, что «все идет очень хорошо, никогда не было лучше».

Трамп и Маск «поссорились» в социальных сетях 5 июня. Это произошло на фоне ухода Маска с поста главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Предприниматель публично назвал отвратительным законопроект бюджета администрации Трампа в конгрессе США, заявив, что за документом последуют дополнительные проблемы с дефицитом бюджета. Американский лидер сказал, что Маск сошел с ума. Трамп связал гнев бизнесмена с отменой правительственных субсидий для компании по производству электромобилей Tesla. Миллиардер объявил, что поддерживает идею об импичменте Трампа и выборе на пост главы государства вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В условиях публичной перепалки акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) рухнули на 8%, потери для Трампа составили $202 млн. Стоимость связанного с Трампом мемкоина снизилась на 10%, сократив его состояние еще на $900 млн, писал Axios. Акции Tesla упали на 14,3%, в связи с чем Маск лишился почти $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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