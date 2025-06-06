Politico: Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском

Трамп и Маск «поссорились» в социальных сетях 5 июня. Это произошло на фоне ухода Маска с поста главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Предприниматель публично назвал отвратительным законопроект бюджета администрации Трампа в конгрессе США, заявив, что за документом последуют дополнительные проблемы с дефицитом бюджета. Американский лидер сказал, что Маск сошел с ума. Трамп связал гнев бизнесмена с отменой правительственных субсидий для компании по производству электромобилей Tesla. Миллиардер объявил, что поддерживает идею об импичменте Трампа и выборе на пост главы государства вице-президента США Джей Ди Вэнса.