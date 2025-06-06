Politico: Белый дом запланировал телефонный разговор между Трампом и Маском
Белый дом ведет подготовку телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском после их публичной ссоры. Об этом пишет Politico.
Издание усмотрело признаки перемирия «в ожесточенном противостоянии двух самых влиятельных людей в мире». Отмечается, что телефонный разговор запланирован во избежание эскалации и для примирения сторон.
Сам Трамп, отвечая на вопрос Politico о скандале с Маском, заявил, что «все идет очень хорошо, никогда не было лучше».
Трамп и Маск «поссорились» в социальных сетях 5 июня. Это произошло на фоне ухода Маска с поста главы департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Предприниматель публично назвал отвратительным законопроект бюджета администрации Трампа в конгрессе США, заявив, что за документом последуют дополнительные проблемы с дефицитом бюджета. Американский лидер сказал, что Маск сошел с ума. Трамп связал гнев бизнесмена с отменой правительственных субсидий для компании по производству электромобилей Tesla. Миллиардер объявил, что поддерживает идею об импичменте Трампа и выборе на пост главы государства вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В условиях публичной перепалки акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG) рухнули на 8%, потери для Трампа составили $202 млн. Стоимость связанного с Трампом мемкоина снизилась на 10%, сократив его состояние еще на $900 млн, писал Axios. Акции Tesla упали на 14,3%, в связи с чем Маск лишился почти $20 млрд.