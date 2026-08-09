Демократы готовят расследования против связанных с Трампом компаний

Демократы готовят расследования против связанных с Трампом компанийИмпичмент останется их опцией при обнаружении влияния этих бизнес-структур на администрацию
Американские демократы в палате представителей готовят масштабные расследования в отношении компаний и финансовых структур, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом немедленный импичмент президента в их планы пока не входит.
В партии рассчитывают, что изучение деятельности корпоративных и финансовых игроков окажется более результативным, чем прямой конфликт с Белым домом, который, как ожидается, будет сопротивляться надзору.
Старшие демократы и сотрудники комитетов обсуждают использование слушаний, повесток и запросов документов для получения данных от структур из политического и делового окружения Трампа. По словам источников, в обсуждениях фигурировали Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock, а также компании Илона Маска, включая Tesla, – из-за их контрактов, регуляторных рисков или взаимодействия с администрацией. Окончательный список целей пока не утвержден, официальные расследования не начаты. Alphabet, Palantir, Blackstone и BlackRock отказались от комментариев, Apple и Tesla на запросы не ответили.
Как уточнили два источника, демократы планируют изучить контракты министерства внутренней безопасности, финансирование планируемого Трампом бального зала в Белом доме, корпоративных доноров и предполагаемые схемы «платишь – получаешь доступ». Также в поле зрения могут попасть связанные с Трампом финансовые структуры, включая венчурную фирму 1789 Capital, где партнером является его сын Дональд Трамп-младший, а также иностранные суверенные фонды, чьи инвестиции в структуры семьи Трампа могут вызвать вопросы о влиянии на администрацию. Кроме того, обсуждаются запросы к медиакомпании Paramount Skydance, YouTube и Alphabet – по поводу сделок с администрацией, а также к частному тюремному оператору GEO Group и охранной фирме Salus Worldwide Solutions – по контрактам с министерством внутренней безопасности.
Участвующие в планировании демократы подтверждают, что импичмент остается опцией при выявлении соответствующих доказательств, но не в качестве первого шага. При этом Белый дом уже заявил, что администрация готова отвечать на запросы о надзоре независимо от того, кто будет контролировать палату представителей или сенат. В случае победы демократы получат право выдавать повестки, требовать показания и документы, проводить публичные слушания и инициировать процедуры о неуважении к конгрессу.
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон говорил о том, что Трампу может грозить импичмент в случае, если Республиканская партия утратит большинство в конгрессе США по итогам промежуточных выборов 2026 г.
Трампу пытались объявить импичмент дважды. В 2019 г. его обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе конгресса. В 2020 г. сенат США оправдал президента. Второй импичмент был инициирован в 2021 г. – за подстрекательство к мятежу после событий 6 января у Капитолия. Тогда обвинения также не поддержали.
3 ноября в США состоятся промежуточные выборы. На них будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов.