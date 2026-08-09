Демократы готовят расследования против связанных с Трампом компаний

Как уточнили два источника, демократы планируют изучить контракты министерства внутренней безопасности, финансирование планируемого Трампом бального зала в Белом доме, корпоративных доноров и предполагаемые схемы «платишь – получаешь доступ». Также в поле зрения могут попасть связанные с Трампом финансовые структуры, включая венчурную фирму 1789 Capital, где партнером является его сын Дональд Трамп-младший, а также иностранные суверенные фонды, чьи инвестиции в структуры семьи Трампа могут вызвать вопросы о влиянии на администрацию. Кроме того, обсуждаются запросы к медиакомпании Paramount Skydance, YouTube и Alphabet – по поводу сделок с администрацией, а также к частному тюремному оператору GEO Group и охранной фирме Salus Worldwide Solutions – по контрактам с министерством внутренней безопасности.