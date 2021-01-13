Дональд Трамп не признает своей вины за события 6 января

Однако проблемы возникнут у республиканской партии. В случае если республиканцы отдалятся от Трампа, они потеряют поддержку его электората. Но так как большинство винит именно Трампа в инциденте с Капитолием, то нежелание республиканцев осудить президента отпугнет от них всех остальных, считает Маркес II. В случае успешного импичмента однопартийцы Трампа лишатся возможности отдалиться от него и не смогут сотрудничать с избранным президентом-демократом Джо Байденом. Это, в свою очередь, приведет к неспособности республиканцев действовать как организованная оппозиция и торговаться с демократами у власти, резюмирует эксперт.