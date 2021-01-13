Дональд Трамп не признает своей вины за события 6 января

Дональд Трамп не признает своей вины за события 6 январяГолосование по импичменту президента может пройти в конгрессе 13 января
«Продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики» назвал действующий президент США Дональд Трамп призывы к его импичменту (президента цитирует пресс-служба Белого дома). Мало того, Трамп предупреждает, что рассмотрение вопроса об импичменте в конгрессе может вызвать «невероятный гнев». А на вопрос о том, несет ли он лично ответственность за захват Капитолия его сторонниками 6 января, заявляет, что его слова тогда были «совершенно уместными».
За импичмент Трампу выступают демократы в конгрессе. 11 января в эфире программы 60 Minutes спикер палаты представителей от демократической партии Нэнси Пелоси назвала Трампа «невменяемым, неуравновешенным и опасным». Отрывок из телепередачи был размещен на странице Пелоси в Twitter. А ранее, 8 января, Пелоси обращалась в Пентагон к председателю комитета начальников штабов с просьбой удержать Трампа от применения военной силы в своих интересах.
Конгрессмены-демократы действительно очень близки к тому, чтобы подвергнуть действующего президента второму импичменту за считанные дни до окончания его полномочий, которые истекают 20 января, сообщила The Washington Post. По сведениям издания, голосование по импичменту может пройти уже 13 января. Резолюцию об импичменте на данный момент поддерживают как минимум 218 конгрессменов-демократов, сообщает издание Politico. Президента-республиканца обвиняют в подстрекательстве к мятежу, под которым понимаются события 6 января 2021 г. В результате штурма здания конгресса погибло пять человек, среди них один сотрудник полиции Капитолия. Еще один полицейский покончил с собой на минувших выходных.
Параллельно с процедурой импичмента противники Трампа говорят о необходимости задействовать 25-ю поправку к конституции, чтобы отстранить Трампа от власти. Согласно этой поправке вице-президент может принять на себя обязанности главы государства в случае, если хозяин Белого дома недееспособен. Чтобы задействовать поправку, конгрессменам нужна поддержка министров Трампа и вице-президента республиканца Майка Пенса. Соответствующая резолюция была подана в палату конгрессменом от штата Мэриленд демократом Джеми Раскином.
Голосование по ней запланировано на вечер 12 января. Против задействования поправки выступили республиканцы в палате представителей, однако, как ожидает Financial Times, эта инициатива демократов все же пройдет через палату. А в случае если вице-президент в течение суток не примет поправку и не согласится в очередной раз выступить против Трампа, демократы прибегнут к попытке импичмента. Если она удастся, Трамп станет третьим президентом США, подвергнутым импичменту (и первым, кого импичменту подвергли дважды).
Вместе с политическими последствиями захвата Капитолия Трампа ожидают и последствия экономические. Так, крупнейший кредитор предприятий Трампа Deutsche Bank отказался от дальнейшего сотрудничества с ним и принадлежащими ему компаниями. Signature Bank тоже не намерен вести дела с Трампом, а Morgan Stanley и Amazon заморозили пожертвования тем конгрессменам, которые голосовали против одобрения результатов выборов 6 января. Примеру Morgan Stanley последовали JPMorgan Chase, Bank of America и Golden Sachs, которые приостановят финансирование политических кампаний.
Работать с Трампом отказалась и Ассоциация профессиональных игроков гольфа в США. 10 января ассоциация объявила, что не будет проводить в 2022 г. свой чемпионат – одно из четырех самых престижных первенств среди мужчин – в принадлежащем Трампу Национальном гольф-клубе в Бедминстере. По заявлению ассоциации, сотрудничество с Трампом в рамках первенства нанесет ей ущерб.
По словам политолога Израэла Маркеса II, сейчас демократы всеми силами хотят избавиться от Трампа до окончания его полномочий. Самым быстрым способом в этой ситуации будет применение 25-й поправки, но «подойдет и импичмент». Стремление демократов во что бы то ни стало выгнать Трампа из Белого дома продиктовано тем, что они считают действующего президента опасным, отмечает Маркес II.
«Во-первых, лишая Трампа его полномочий, демократы отнимают у главы государства возможность предпринять опасные действия – в том числе с использованием вооруженных сил – в последние дни его президентства. Во-вторых, демократы и поразительно большое число республиканцев полагают, что Трамп подстрекал своих сторонников к захвату конгресса», – поясняет эксперт. Также Маркес II замечает, что в случае импичмента, который может быть проведен даже после окончания полномочий Трампа, он не сможет участвовать в президентской гонке в 2024 г. и лишится права занимать государственные должности федерального значения.
Впрочем, по мнению политолога, импичмент Трампа все же маловероятен, так как за него должны проголосовать еще 17 республиканцев в конгрессе. При этом последствия импичмента для Трампа будут менее суровыми, чем те, с которыми он столкнулся после захвата Капитолия.
Однако проблемы возникнут у республиканской партии. В случае если республиканцы отдалятся от Трампа, они потеряют поддержку его электората. Но так как большинство винит именно Трампа в инциденте с Капитолием, то нежелание республиканцев осудить президента отпугнет от них всех остальных, считает Маркес II. В случае успешного импичмента однопартийцы Трампа лишатся возможности отдалиться от него и не смогут сотрудничать с избранным президентом-демократом Джо Байденом. Это, в свою очередь, приведет к неспособности республиканцев действовать как организованная оппозиция и торговаться с демократами у власти, резюмирует эксперт.