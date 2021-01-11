Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа, передает CNN. Палата обвинила Трампа в «подстрекательстве к мятежу».
Вопрос об импичменте беда рассмотрен на этой неделе — 13 и 14 января.
Полномочия Трампа истекают 20 января, однако в случае утверждения Палатой представителей и Сенатом США процедуры импичмента до окончания его президентских полномочий, Трамп больше не сможет баллотироваться на должность президента, уточняет телеканал.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер обратились к союзникам в Конгрессе с просьбой раскритиковать в социальных сетях предложение об импичменте американского лидера.
WP также поделилась содержанием меморандума, якобы распространенного лидером республиканцев в Сенате Конгресса Митчем Макконнеллом. Из документа следует, что верхняя палата законодательного органа вновь приступит к работе после 19 января, то есть обсуждение импичмента Трампа может состояться уже после его ухода с поста президента. Утверждается, что противники 45-го американского лидера хотят добиться для него запрета повторно баллотироваться на пост главы государства в дальнейшем.
Газета также отметила, что на днях группа республиканцев опубликовала письмо с просьбой к новоизбранному президенту США Джо Байдену предотвратить импичмент Трампа. В ответ на это пресс-служба будущего лидера страны заявила, что такие решения принимаются в Конгрессе.
Сам Трамп ограничен в возможности призывать к чему-либо в социальных сетях. Так, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.