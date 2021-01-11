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Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

Ведомости

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала действующего президента Дональда Трампа за бездействие в связи с кибератакой на американские федеральные учреждения, за которой, по мнению Вашингтона, стоит Москва. Такое заявление она сделала в ходе интервью телеканалу CBS News. 

По мнению Пелоси, бездействие Трампа объясняется тем, что он является «служанкой» президента России Владимира Путина. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка (handmaiden, — «Ведомости») Путина»,— сказала спикер нижней палаты конгресса США.

В середине декабря 2020 г. американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.

Ранее по теме: Спецслужбы США предположили российское происхождение кибератак на ведомства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на правительство США. В начале января пецслужбы США в совместном заявлении сообщили, что кибератака могла иметь российское происхождение. 

Ранее по теме: Для Дональда Трампа в масштабной кибератаке на США виноват Пекин, а не Москва

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных