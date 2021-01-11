Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

По мнению Пелоси, бездействие Трампа объясняется тем, что он является «служанкой» президента России Владимира Путина. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка (handmaiden, — «Ведомости») Путина»,— сказала спикер нижней палаты конгресса США.