Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала действующего президента Дональда Трампа за бездействие в связи с кибератакой на американские федеральные учреждения, за которой, по мнению Вашингтона, стоит Москва. Такое заявление она сделала в ходе интервью телеканалу CBS News.
По мнению Пелоси, бездействие Трампа объясняется тем, что он является «служанкой» президента России Владимира Путина. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка (handmaiden, — «Ведомости») Путина»,— сказала спикер нижней палаты конгресса США.
В середине декабря 2020 г. американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на правительство США. В начале января пецслужбы США в совместном заявлении сообщили, что кибератака могла иметь российское происхождение.