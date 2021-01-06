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Спецслужбы США предположили российское происхождение кибератак на ведомства

Ведомости

Масштабная кибератака на федеральные ведомства США, вероятно, имела российское происхождение, говорится в заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офиса директора Национальной разведки США (ODNI) и Агентства нацбезопасности (NSA).

«В настоящее время мы считаем, что это была и остается попытка сбора разведданных. Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом», — говорится в заявлении.

Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.

В середине декабря 2020 года американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на правительство США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных