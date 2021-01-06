Спецслужбы США предположили российское происхождение кибератак на ведомства
Масштабная кибератака на федеральные ведомства США, вероятно, имела российское происхождение, говорится в заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA), офиса директора Национальной разведки США (ODNI) и Агентства нацбезопасности (NSA).
«В настоящее время мы считаем, что это была и остается попытка сбора разведданных. Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом», — говорится в заявлении.
Рабочая группа, которая была создана для расследования кибератак, считает, что жертвами хакеров стали не менее 10 правительственных агентств и около 18 000 пользователей программы Orion от Solar Winds в государственном и частном секторах.
В середине декабря 2020 года американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на правительство США.