Спецслужбы США предположили российское происхождение кибератак на ведомства

В середине декабря 2020 года американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.