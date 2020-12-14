Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на Минфин США
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на министерство финансов и министерство торговли США, сообщили «РИА Новости».
«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. И в очередной раз хочу напомнить, что именно президент Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что такое соглашение позволило бы США и России сотрудничать в области кибербезопасности и противодействовать преступлениям в интернете. Инициатива президента России Владимира Путина не получила отклик в США, добавил Песков. Песков добавил, что, если в течение нескольких месяцев происходили атаки на органы госвласти США и американцы не могли что-то с этим сделать, то «не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь ни при чем».
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. США официально не объявили, кто стоит за атаками на министерства. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что взлом был осуществлен еще весной 2020 г.
Посольство России в США, комментируя данные публикации, назвало безосновательными попытки обвинить Москву в кибератаках на органы госвласти в Соединенных штатах.
Российская сторона не раз отвергала обвинения в хакерских атаках на компьютерные сети иностранных государств. Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил США разработать комплексную программу мер, направленную на восстановление взаимодействия двух стран в области международной информационной безопасности. США предложение Путина отвергли, назвав его «нечестной риторикой» и «пропагандой».