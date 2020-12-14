Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на Минфин США

Пресс-секретарь президента отметил, что такое соглашение позволило бы США и России сотрудничать в области кибербезопасности и противодействовать преступлениям в интернете. Инициатива президента России Владимира Путина не получила отклик в США, добавил Песков. Песков добавил, что, если в течение нескольких месяцев происходили атаки на органы госвласти США и американцы не могли что-то с этим сделать, то «не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь ни при чем».