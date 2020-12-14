Посольство России ответило на обвинения в кибератаках на Минфин США
Посольство России в США назвало безосновательными попытки обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США, говорится на сайте посольства.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США. Правительство США публично не объявило, кто стоит за атаками на министерства. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г.
«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — говорится в сообщении.
Российская сторона не раз отвергала обвинения в хакерских атаках на компьютерные сети иностранных государств. Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил США разработать комплексную программу мер, направленную на восстановление взаимодействия двух стран в области международной информационной безопасности. США предложение Путина отвергли, назвав его «нечестной риторикой» и «пропагандой».