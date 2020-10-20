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США отвергли предложение Путина сотрудничать в области кибербезопасности

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Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал «циничной и дешевой пропагандой» предложение России возобновить международное сотрудничество в области кибербезопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Демерса, сделанное на пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной предъявлению заочных обвинений шести россиянам.

«Господин Демерс сказал, что обвинительные заключения были "холодным напоминанием о том, почему его (президента России Владимира Путина. — прим. ред.) предложение является ни чем иным, как нечестной риторикой и циничной и дешевой пропагандой"», — пишет издание.

При этом ранее, комментируя выдвинутые США обвинения шестерым «офицерам ГРУ» в осуществлении «подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности России в киберпространстве», госсекретарь США Майкл Помпео заявил о пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью со стороны России.

«Россия, которая позиционирует себя как защитник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального Интернета», — сказано в заявлении Помпео.

В конце сентября президент России Владимир Путин призвал США возобновить сотрудничество в сфере информационной безопасности. При этом в интервью 7 октября российский лидер выразил сожаление, что так и не получил ответа на данную инициативу.

Ранее по теме: США обвинили шестерых россиян в организации серии глобальных кибератак

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных