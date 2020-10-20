США отвергли предложение Путина сотрудничать в области кибербезопасности
Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс назвал «циничной и дешевой пропагандой» предложение России возобновить международное сотрудничество в области кибербезопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Демерса, сделанное на пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной предъявлению заочных обвинений шести россиянам.
«Господин Демерс сказал, что обвинительные заключения были "холодным напоминанием о том, почему его (президента России Владимира Путина. — прим. ред.) предложение является ни чем иным, как нечестной риторикой и циничной и дешевой пропагандой"», — пишет издание.
При этом ранее, комментируя выдвинутые США обвинения шестерым «офицерам ГРУ» в осуществлении «подрывной, деструктивной и дестабилизирующей деятельности России в киберпространстве», госсекретарь США Майкл Помпео заявил о пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью со стороны России.
«Россия, которая позиционирует себя как защитник стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из величайших разрушителей глобального Интернета», — сказано в заявлении Помпео.
В конце сентября президент России Владимир Путин призвал США возобновить сотрудничество в сфере информационной безопасности. При этом в интервью 7 октября российский лидер выразил сожаление, что так и не получил ответа на данную инициативу.