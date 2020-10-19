США обвинили шестерых россиян в организации серии глобальных кибератак

Минюст США предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак с целью оказать влияние на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Россиян также обвиняют в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте. Как утверждает Минюст, все шесть россиян являются «офицерами ГРУ».