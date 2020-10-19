США обвинили шестерых россиян в организации серии глобальных кибератак

США обвинили шестерых россиян в организации серии глобальных кибератакМинюст США утверждает, что обвиняемые являются «офицерами ГРУ»
Минюст США предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак с целью оказать влияние на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Россиян также обвиняют в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте. Как утверждает Минюст, все шесть россиян являются «офицерами ГРУ».
По мнению Минюста США, цель хакерских атак заключалась в том, чтобы «дестабилизировать» Украину и Грузию, а также повлиять на президентские выборы во Франции ы 2017 году, якобы хакеры пытались навредить партии действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Также их обвинили в проведении хакерской атаки против ОЗХО, когда она занималась расследованием «дела Скрипалей».
Минюст США считает, что с декабря 2015 по декабрь 2016 гг., хакеры совершали «вредоносные атаки» на энергосистему Украины, Минфин и Государственную казначейскую службу страны с использованием «вредоносных программ», известных как BlackEnergy, Industroyer и KillDisk.
В обвинительном заключении также говорится, что 27 июня 2017 г. обвиняемые россияне использовали вирус NotPetya для организации атак на объекты в США, «включая больницы и другие медицинские учреждения в системе здравоохранения Heritage Valley в Западном округе Пенсильвании, дочерней компании FedEx Corporation, TNT Express BV и крупного производителя фармацевтической продукции в США», название которого не уточняется. Общий убыток в результате данной кибератаки составил около $1 млрд.
Американское ведомство уверяет, что в с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. обвиняемые хакеры занимались организацией атак на компьютеры, обслуживающие Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 г., с использованием вируса Olympic Destroyer, что, помимо прочего, привело к проблемам при проведении церемонии открытия игр в феврале 2018 года.
Минюст опубликовал и имена обвиняемых — это Андриенко Юрий Сергеевич, 32 года; Детистов Сергей Владимирович, 35 лет; Павел Валерьевич Фролов, 28 лет; Анатолий Сергеевич Ковалев, 29 лет; Артем Валерьевич Очиченко, 27 лет; и 32-летний Петр Николаевич Плискин. Всего Минюст предъявил обвинение по семи пунктам: сговор с целью проведения компьютерного мошенничества и злоупотреблений, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств, повреждение защищенных компьютеров и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
«Каждый подсудимый обвиняется по всем пунктам. Однако обвинения, содержащиеся в обвинительном заключении, являются просто обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, если и пока их вина не будет доказана», — отмечается в заключительном обвинении.
Одновременно с этим министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что российская военная разведка якобы проводила операции «киберразведки» в отношении организаторов Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 г., сообщило агентство Reuters.