Для Дональда Трампа в масштабной кибератаке на США виноват Пекин, а не Москва

Белый дом решил не публиковать заявление, в котором вина за обнаруженные недавно хакерские атаки с помощью программного обеспечения (ПО) компании SolarWinds возлагалась на Россию. Как сообщало 20 декабря агентство Associated Press со ссылкой на информированного источника, вечером в пятницу Белый дом должен был официально обвинить Россию в кибератаке, но в последний момент ему было рекомендовано отложить публикацию.