Банк Capital One закрыл счета компании Трампа после проверки на отмывание денег
Американский банк Capital One Financial закрыл счета Trump Organization после проверки экспертами по противодействию отмыванию денег (ПОД). Об этом финансовая организация официально заявила в ходе судебного разбирательства, пишет Reuters. Это первый случай, когда банк публично связал опасения по поводу отмывания средств с бизнесом действующего президента США Дональда Трампа. Сейчас Capital One добивается отклонения иска, оспаривая утверждения о незаконном отказе в обслуживании по политическим мотивам.
По данным Reuters, речь идет о более чем 300 счетах, о закрытии которых Trump Organization была уведомлена в марте 2021 г. Сам иск компания Трампа и его сына Эрика Трампа подали в 2025 г. Они утверждали, что банк незаконно отказал им в обслуживании после событий 6 января 2021 г. в Капитолии. В тот день в Вашингтоне состоялся многотысячный митинг сторонников Трампа, проигравшего выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Под влиянием эмоциональной речи республиканца акция переросла в штурм Капитолия, где в этот момент проходило заседание конгресса по утверждению результатов голосования. В Capital One настаивают, что решение принималось исключительно на основании внутреннего анализа и регуляторных требований.
В ходатайстве банка от 31 июля отмечается, что утверждения истцов о политическом предлоге являются «ошибочными» и основаны на выборочных цитатах без учета контекста представленных в суд документов. «Транзакционные схемы, выявленные Capital One, относятся к числу видов деятельности, которые выделяются в федеральных банковских рекомендациях», – говорится в заявлении. Федеральный суд в Майами уже дважды отклонял жалобы истцов, но каждый раз предоставлял им возможность подать исправленную версию.
В августе 2025 г. крупнейшие американские банки JPMorgan Chase и Bank of America отказали Трампу в обслуживании. Об этом сам американский лидер заявил в интервью CNBC News.
В феврале 2019 г. стало известно, что Трамп в 2016 г. обращался в Deutsche Bank за кредитом для своей компании Trump Organization и банк ему отказал. Trump Organization собиралась направить средства на нужды гольф-клуба в Шотландии. Финансовая организация решила, что не располагает достаточной информацией о том, как в действительности будут потрачены деньги.