Банк Capital One закрыл счета компании Трампа после проверки на отмывание денег

По данным Reuters, речь идет о более чем 300 счетах, о закрытии которых Trump Organization была уведомлена в марте 2021 г. Сам иск компания Трампа и его сына Эрика Трампа подали в 2025 г. Они утверждали, что банк незаконно отказал им в обслуживании после событий 6 января 2021 г. в Капитолии. В тот день в Вашингтоне состоялся многотысячный митинг сторонников Трампа, проигравшего выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Под влиянием эмоциональной речи республиканца акция переросла в штурм Капитолия, где в этот момент проходило заседание конгресса по утверждению результатов голосования. В Capital One настаивают, что решение принималось исключительно на основании внутреннего анализа и регуляторных требований.