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Эксперт: приглашение Путина на G20 от Рубио говорит о серьезном настрое США

Анна Суслова
Роман Романов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 именно американским госсекретарем Марко Рубио означает, что США настроены серьезно, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.

«Тем более с учетом того, что Рубио нельзя назвать «голубем» в отношении России. В команде Белого дома давно укрепилось понимание, что диалог важен. И сейчас США пытаются продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам», – сказал он.

Кошкин отметил, что подобную настойчивость можно расценивать как хороший знак, и выразил надежду, что «запас прочности у дипломатии сохранится надолго». Эксперт также добавил, что необходимо учитывать, что стороны вернулись в исходную точку и активно ищут новые формулы.

23 сентября Рубио заявил, что США пригласили Путина принять участие в саммите G20. Встреча состоится в Майами. По словам госсекретаря, участие в саммите может предоставить российскому лидеру возможность провести контакты как с президентом США, так и с другими главами государств и правительств.

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