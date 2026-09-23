Эксперт: приглашение Путина на G20 от Рубио говорит о серьезном настрое США
Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 именно американским госсекретарем Марко Рубио означает, что США настроены серьезно, заявил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
«Тем более с учетом того, что Рубио нельзя назвать «голубем» в отношении России. В команде Белого дома давно укрепилось понимание, что диалог важен. И сейчас США пытаются продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам», – сказал он.
Кошкин отметил, что подобную настойчивость можно расценивать как хороший знак, и выразил надежду, что «запас прочности у дипломатии сохранится надолго». Эксперт также добавил, что необходимо учитывать, что стороны вернулись в исходную точку и активно ищут новые формулы.
23 сентября Рубио заявил, что США пригласили Путина принять участие в саммите G20. Встреча состоится в Майами. По словам госсекретаря, участие в саммите может предоставить российскому лидеру возможность провести контакты как с президентом США, так и с другими главами государств и правительств.