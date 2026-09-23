Эксперт: приглашение Путина на G20 от Рубио говорит о серьезном настрое США

«Тем более с учетом того, что Рубио нельзя назвать «голубем» в отношении России. В команде Белого дома давно укрепилось понимание, что диалог важен. И сейчас США пытаются продемонстрировать своими действиями и риторикой, что продолжат попытки урегулирования конфликта между Москвой и Киевом вопреки обстоятельствам», – сказал он.