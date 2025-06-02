С предложением о проведении встречи 2 июня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров.