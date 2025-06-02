Переговоры России и Украины в Стамбуле завершилисьВстреча продолжалась более часа
В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций. Об этом сообщает ТАСС. Собеседник агентства рассказал, что они продолжались более часа и проходили на русском языке.
Вторая встреча делегаций РФ и Украины проходила во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле. Встречу открыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В приветственном слове он выразил надежду, что переговоры приблизят стороны к миру.
Среди тем, которые будут обсуждать делегации во время переговоров, Фидан назвал условия для перемирия, обмен военнопленными и гражданскими лицами, а также подготовительные работы для встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. После окончания речи турецкого министра встреча продолжилась за закрытыми дверями.
На втором раунде переговоров Россию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.
С предложением о проведении встречи 2 июня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.