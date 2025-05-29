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Где Россия предложила Украине новый раунд переговоров в июне и чего потребовала

Москва хочет отмены Киевом законов против русскоязычных и УПЦ, закрепления отказа от НАТО и ядерного оружия
Владимир Кулагин
Роман Романов
По словам Сергея Лаврова, без отказа от НАТО, ядерного оружия и антирусских законов мирного соглашения с Украиной не будет
По словам Сергея Лаврова, без отказа от НАТО, ядерного оружия и антирусских законов мирного соглашения с Украиной не будет / РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров 28 мая заявил, что Россия предлагает Украине провести второй раунд переговоров об урегулировании конфликта в Стамбуле в июне. Подробности требований к Киеву он изложил, выступая на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с [помощником президента] Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», – сказал Лавров. Он выразил надежду, что «все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда» переговоров в Турции.

Мединский сообщил, что звонил 28 мая главе делегации Украины на майской встрече в Стамбуле министру обороны Рустаму Умерову с предложением точной даты и места встречи для обмена перечнем условий прекращения боевых действий: «Украинская сторона пошла совещаться. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать». Реакции Украины на момент сдачи заметки в печать не было.

На мероприятии Лавров подошел к украинской тематике не сразу, а после перечисления плюсов многополярного устройства. С его точки зрения, западные страны нарушают принципы Устава ООН, упирая на территориальную целостность Украины. Москва видит здесь упущение из права наций на самоопределение, так как Киев, «развязавший войну против собственного народа после госпереворота в феврале 2014 г.», не представляет «население Крыма и юго-востока Украины: «Как в 1960-е гг. колонизаторы в Лондоне, Париже, Мадриде, Лиссабоне, Берлине, Брюсселе никоим образом не могли представлять интересы народов Африки».

Кому говорил Лавров

На встрече в Москве впервые участвовал временный поверенный в делах Афганистана в России от «Талибана» Гарвал Джамал Насир, президент Республики (часть Боснии) Сербской Милорад Додик, министр госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ, вспомнивший, как корейские солдаты вместе с российскими «плечом к плечу в одном окопе освободили Курскую область от украинских неонацистских оккупантов».

США впервые за несколько лет приняли участие в мероприятии, но лишь на посольском уровне. Единственным западным представителем высокого уровня был глава управления международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Францию представлял писатель Жак Огар, экс-командующий спецназом в Косове и Метохии в 1999 г.

Перейдя к начавшимся в середине мая переговорам, Лавров отметил, что к прямому диалогу Украину «не пускали хозяева, прежде всего руководство нынешней Европы». Оказалось, что в Стамбуле делегация России во главе с Мединским настаивала на «отмене всех дискриминационных законов» на Украине. Речь идет о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) в середине 2024 г., хотя с 2022 г. она позиционировала себя самоуправляемой и независимой от Москвы, а также об ограничении русского языка, русскоязычных СМИ и стирании свидетельств истории, в том числе сносе памятников «людям, включая Екатерину Великую, ее соратников, создавшим Восточную Украину, нынешнюю Южную Украину, равно как и героям Великой Отечественной войны».

Еще одной первопричиной конфликта Лавров назвал вовлечение Украины в НАТО. По его словам, Россия признала соседа в качестве независимого государства с учетом закрепленного в декларации о независимости Украины 1991 г. нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов, слова Лаврова значат, что от Украины могут потребовать возврат положений ее декларации о суверенитете в базовые доктринальные документы. А конкретная договоренность по этому поводу могла бы быть обеспечена гарантиями со стороны США и ЕС.

Нового в условиях Лаврова нет, говорит старший научный сотрудник МГИМО Николай Силаев: их оформление будет в готовящемся меморандуме и будущем мирном договоре. «И это будет юридически обязывающий документ. Когда договор подпишут, в текст могут внести положение, по которому гарантии безопасности Украине от России действуют до тех пор, пока Украина соблюдает условия», говорит эксперт. При этом Кортунов подчеркнул, что содержание нового этапа переговоров и темы обсуждения станут понятны лишь после утверждения состава переговорной группы от России: «Первый состав предполагал обмен информацией для понимания точек, по которым можно договориться без принципиальных уступок». По предположению Силаева, гипотетически в ходе второго раунда стороны смогут договориться о новом обмене пленными.

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