На встрече в Москве впервые участвовал временный поверенный в делах Афганистана в России от «Талибана» Гарвал Джамал Насир, президент Республики (часть Боснии) Сербской Милорад Додик, министр госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ, вспомнивший, как корейские солдаты вместе с российскими «плечом к плечу в одном окопе освободили Курскую область от украинских неонацистских оккупантов».

США впервые за несколько лет приняли участие в мероприятии, но лишь на посольском уровне. Единственным западным представителем высокого уровня был глава управления международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Францию представлял писатель Жак Огар, экс-командующий спецназом в Косове и Метохии в 1999 г.