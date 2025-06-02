О чем будут говорить Россия и Украина на второй встрече в Стамбуле

Позднее Мединский сообщил, что Россия получила от Украины ее вариант меморандума об урегулировании конфликта. Его ключевые тезисы уже обнародованы в западных СМИ, указал помощник президента. 30 мая The New York Times писала, что проект меморандума Украины включает положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе с привлечением международных партнеров для контроля за соблюдением этих условий.