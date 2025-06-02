О чем будут говорить Россия и Украина на второй встрече в Стамбуле

О чем будут говорить Россия и Украина на второй встрече в СтамбулеТемы для обсуждения на переговорах перечислил глава МИД Турции
Во дворце Чираган на берегу Босфора в Стамбуле проходит второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встречу открыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В приветственном слове он выразил надежду, что переговоры приблизят стороны к миру и сыграют определяющую роль как с региональной, так и с глобальной точки зрения. Министр пожелал переговорщикам успехов.
Среди тем, которые будут обсуждать делегации во время переговоров, Фидан назвал:
условия для перемирия,
обмен военнопленных и гражданских лиц,
необходимые подготовительные работы для встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
После окончания речи турецкого министра встреча продолжилась за закрытыми дверями.
На втором раунде переговоров Россию представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.
С предложением о проведении встречи 2 июня выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая. Тогда он заявил, что российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по аспектам урегулирования кризиса на Украине и готова представить его украинской делегации и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров.
Позднее Мединский сообщил, что Россия получила от Украины ее вариант меморандума об урегулировании конфликта. Его ключевые тезисы уже обнародованы в западных СМИ, указал помощник президента. 30 мая The New York Times писала, что проект меморандума Украины включает положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе с привлечением международных партнеров для контроля за соблюдением этих условий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российский и украинский проекты меморандумов не будут опубликованы и будут обсуждаться на встрече в Стамбуле. Он также допустил контакты президентов России, США и Украины после достижения результата переговоров делегаций из этих стран.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам стороны достигли договоренности подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.