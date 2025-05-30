Кремль: проекты меморандумов не будут опубликованы
Российский и украинский проекты меморандумов не будут опубликованы, они будут обсуждаться в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, – будут обсуждаться на втором раунде переговоров», – сказал он.
Второй раунд пройдет 2 июня в турецком Стамбуле. С предложением об этом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса, уточнил министр.
30 мая Киев подтвердил свое участие во встрече. Украинская сторона заявила 28 мая, что передала Москве свой проект меморандума по решению конфликта.
Российско-украинские переговоры возобновились 16 мая – спустя три года после выхода Киева из процесса весной 2022 г. По итогам первого раунда стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» (состоялся в конце мая), рассмотреть возможность будущей встречи президентов двух стран и продолжить переговоры.