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Кремль: проекты меморандумов не будут опубликованы

Ведомости

Российский и украинский проекты меморандумов не будут опубликованы, они будут обсуждаться в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, как мы надеемся, – будут обсуждаться на втором раунде переговоров», – сказал он.

Второй раунд пройдет 2 июня в турецком Стамбуле. С предложением об этом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса, уточнил министр.

30 мая Киев подтвердил свое участие во встрече. Украинская сторона заявила 28 мая, что передала Москве свой проект меморандума по решению конфликта.

Российско-украинские переговоры возобновились 16 мая – спустя три года после выхода Киева из процесса весной 2022 г. По итогам первого раунда стороны договорились провести обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» (состоялся в конце мая), рассмотреть возможность будущей встречи президентов двух стран и продолжить переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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