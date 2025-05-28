Умеров: Киев передал Москве свой проект меморандума по решению конфликта

Умеров добавил, что украинская сторона не против встреч с РФ и ожидает проект меморандума. Министр также потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров, который ожидается в Стамбуле 2 июня. Он пояснил, что это необходимо для ознакомления с российским проектом.