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Умеров: Киев передал Москве свой проект меморандума по решению конфликта

Теперь Украина требует от российской стороны представить свой текст до 2 июня
Ведомости

Украина передала России свой проект меморандума по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я передал главе российской делегации [помощнику президента РФ Владимиру Мединскому] наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе», – написал он. 

Умеров добавил, что украинская сторона не против встреч с РФ и ожидает проект меморандума. Министр также потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров, который ожидается в Стамбуле 2 июня. Он пояснил, что это необходимо для ознакомления с российским проектом.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 28 мая, что Москва еще не передала Киеву и Вашингтону проект меморандума по урегулированию конфликта. По его словам, министр обороны Украины Умеров звонил для этого помощнику президента России Мединскому. 

Позже Мединский заявил в своем Telegram-канале, что это он позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. 

Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что относительно меморандума Москва исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров может пройти 2 июня в Турции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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