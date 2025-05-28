Умеров: Киев передал Москве свой проект меморандума по решению конфликта

Умеров: Киев передал Москве свой проект меморандума по решению конфликтаТеперь Украина требует от российской стороны представить свой текст до 2 июня
Украина передала России свой проект меморандума по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров на своей странице в Facebook
«Я передал главе российской делегации [помощнику президента РФ Владимиру Мединскому] наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе», – написал он.
Умеров добавил, что украинская сторона не против встреч с РФ и ожидает проект меморандума. Министр также потребовал от Москвы передать текст документа перед вторым раундом переговоров, который ожидается в Стамбуле 2 июня. Он пояснил, что это необходимо для ознакомления с российским проектом.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 28 мая, что Москва еще не передала Киеву и Вашингтону проект меморандума по урегулированию конфликта. По его словам, министр обороны Украины Умеров звонил для этого помощнику президента России Мединскому.
Позже Мединский заявил в своем Telegram-канале, что это он позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами.
Вечером того же дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что относительно меморандума Москва исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров может пройти 2 июня в Турции.