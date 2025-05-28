Захарова рассказала о подготовке проекта меморандума для украинской стороны
Относительно меморандума российская сторона исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос журналистов. Она напомнила, что стороны не уславливались о посредничестве США или других стран в обмене проектами.
Стороны договорились о подготовке своего видения модальностей урегулирования конфликта на Украине и прекращения огня, добавила дипломат. После этого Москва и Киев обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде.
Захарова также отметила, что России неизвестно, что и кому передала украинская сторона.
Встреча делегаций РФ и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. По ее итогам страны решили провести масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 28 мая, что Москва еще не передала Киеву и Вашингтону проект меморандума по урегулированию конфликта. По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял делегацию страны на переговорах с РФ в Стамбуле 16 мая, звонил для этого помощнику президента России Владимиру Мединскому.
Позже Мединский сообщил в Telegram-канале, что это он позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения. По словам Мединского, украинская сторона пока не дала ответа.