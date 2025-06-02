Мединский: Москва получила от Киева его вариант меморандума

Ранее Мединский сообщал, что делегация РФ предоставит комментарии насчет проекта меморандума по урегулированию с Украиной 2 июня. Представители России прибыли в Стамбул для переговоров с украинской стороной вечером 1 июня. Ожидается, что встреча состоится в 13:00 2 июня во дворце Чираган. Кроме Мединского, в состав делегации РФ вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.