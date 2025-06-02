Мединский: Москва получила от Киева его вариант меморандума
Россия получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. Об этом сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в беседе с RT.
Мединский уточнил, что представленный меморандум был на украинском и английском языках. По его словам, российская сторона «справилась» с этим.
«В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», - отметил помощник российского лидера.
Ключевые тезисы документа уже обнародованы в западных СМИ, добавил он.
Ранее Мединский сообщал, что делегация РФ предоставит комментарии насчет проекта меморандума по урегулированию с Украиной 2 июня. Представители России прибыли в Стамбул для переговоров с украинской стороной вечером 1 июня. Ожидается, что встреча состоится в 13:00 2 июня во дворце Чираган. Кроме Мединского, в состав делегации РФ вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.