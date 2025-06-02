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Мединский: Москва получила от Киева его вариант меморандума

Ведомости

Россия получила украинский вариант меморандума об урегулировании конфликта. Об этом сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в беседе с RT.

Мединский уточнил, что представленный меморандум был на украинском и английском языках. По его словам, российская сторона «справилась» с этим.

«В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», - отметил помощник российского лидера.

Ключевые тезисы документа уже обнародованы в западных СМИ, добавил он.

Ранее Мединский сообщал, что делегация РФ предоставит комментарии насчет проекта меморандума по урегулированию с Украиной 2 июня. Представители России прибыли в Стамбул для переговоров с украинской стороной вечером 1 июня. Ожидается, что встреча состоится в 13:00 2 июня во дворце Чираган. Кроме Мединского, в состав делегации РФ вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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