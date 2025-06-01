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Мединский пообещал предоставить данные о проекте меморандума с Украиной 2 июня

Ведомости

Участники российской делегации предоставят комментарии относительно проекта меморандума по урегулированию с Украиной в понедельник, 2 июня. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Все завтра подробно расскажем», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос журналиста относительно содержания меморандума.

Вечером 1 июня делегация представителей России прибыла в Стамбул для встречи с украинской стороной. Переговоры назначены на 2 июня в 13:00, они пройдут во дворце Чираган в Стамбуле. 

В состав делегации России помимо Мединского вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Киева вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Решение о создании меморандума было принято после первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая. Согласно достигнутым договоренностям, стороны предоставят друг другу свои условия для заключения мирного договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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