Мединский пообещал предоставить данные о проекте меморандума с Украиной 2 июня
Участники российской делегации предоставят комментарии относительно проекта меморандума по урегулированию с Украиной в понедельник, 2 июня. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«Все завтра подробно расскажем», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос журналиста относительно содержания меморандума.
Вечером 1 июня делегация представителей России прибыла в Стамбул для встречи с украинской стороной. Переговоры назначены на 2 июня в 13:00, они пройдут во дворце Чираган в Стамбуле.
В состав делегации России помимо Мединского вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Киева вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Решение о создании меморандума было принято после первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая. Согласно достигнутым договоренностям, стороны предоставят друг другу свои условия для заключения мирного договора.