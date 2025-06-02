Россия и Украина подтвердили участие в новом раунде переговоров в Стамбуле

Россия и Украина подтвердили участие в новом раунде переговоров в СтамбулеПока на них не сказываются никакие обстоятельства
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским 1 июня вылетела в Турцию, заявил ТАСС источник. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 1 июня в своем Telegram-канале факт участия его страны в переговорах. Делегацию Киева вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Переговоры России и Украины 2 июня могут пройти в бывшем османском дворце Чираган (сейчас он представляет собой 5-звездочный отель), сообщил турецкий TRT со ссылкой на собственные источники. Прошлый раунд 16 мая проходил в президентском офисе Долмабахче на берегу Босфора.
Основной повесткой переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле станет предоставление и рассмотрение письменных меморандумов позиций сторон и попытка выработки точек соприкосновения, говорит ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Эксперт не исключил обсуждение гуманитарных вопросов на предстоящей встрече в Турции.
Москва ранее заявляла, что готова представить свой меморандум с условиями по урегулированию ситуации на Украине на самих переговорах в Стамбуле. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, в российский проект войдут принципы урегулирования конфликта и сроки возможного заключения мирного соглашения. Представители Киева говорили, что не получили от России проект заранее, в то время как свой меморандум они показали американцам и россиянам.
Подготовка ударов
В то же время представители ряда российских регионов сообщили 1 июня о массированной атаке по субъектам РФ. В частности, с заявлениями выступили главы Иркутской области Игорь Кобзев, Мурманской области Андрей Чибис и Рязанской области Павел Малков и др. Ближе к вечеру 1 июня Минобороны сообщило, что Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, заявили в военном ведомстве.
По мнению Силаева, атака могла быть проведена для исключения обсуждения содержательной части урегулирования конфликта. «Цель Украины – возвращение американо-украинских отношений к уровню периода президентства Джо Байдена. Но украинская сторона вряд ли добьется своей цели, – говорит эксперт. – Вашингтон сам заинтересован в продолжении российско-украинского диалога».
Ударами по российским объектам Киев пытается улучшить свои переговорные позиции, а по возможности полностью сорвать процесс, соглашается завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С этой целью, полагает эксперт, украинская сторона по-прежнему требует предоставления письменного меморандума, чтобы впоследствии попытаться выставить Москву в невыгодном свете. «Напротив, российские власти заинтересованы в диалоге за закрытыми дверями без ненужных политических дебатов», – полагает эксперт. Киев также пытается стравить Москву и Вашингтон на фоне возможной нормализации их двусторонних отношений. С другой стороны, полагает эксперт, Киев настроен дотянуть до промежуточных выборов в США в 2026 г., на которых возможен реванш Демпартии.
«Ведомости» направили запрос представителю МИД России.