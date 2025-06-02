Россия и Украина подтвердили участие в новом раунде переговоров в Стамбуле

Ударами по российским объектам Киев пытается улучшить свои переговорные позиции, а по возможности полностью сорвать процесс, соглашается завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С этой целью, полагает эксперт, украинская сторона по-прежнему требует предоставления письменного меморандума, чтобы впоследствии попытаться выставить Москву в невыгодном свете. «Напротив, российские власти заинтересованы в диалоге за закрытыми дверями без ненужных политических дебатов», – полагает эксперт. Киев также пытается стравить Москву и Вашингтон на фоне возможной нормализации их двусторонних отношений. С другой стороны, полагает эксперт, Киев настроен дотянуть до промежуточных выборов в США в 2026 г., на которых возможен реванш Демпартии.