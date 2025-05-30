NYT раскрыла содержание украинского меморандума

До этого министр обороны Украины и руководитель украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев уже передал Москве свою версию меморандума. По его словам, Украина не против проведения встречи с российской стороной, но ждет ответного документа от Москвы, чтобы диалог был продуктивным и мог реально способствовать завершению конфликта.