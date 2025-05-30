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NYT раскрыла содержание украинского меморандума

Он включает прекращение огня на суше, на море и в воздухе
Ведомости

Проект меморандума Украины по урегулированию конфликта включает положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе с привлечением международных партнеров для контроля за соблюдением этих условий. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 2 июня в турецком Стамбуле. Инициатива проведения встречи принадлежит министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который 28 мая сообщил, что российская сторона подготовила собственный проект меморандума, охватывающий все аспекты урегулирования кризиса.

До этого министр обороны Украины и руководитель украинской делегации Рустем Умеров заявил, что Киев уже передал Москве свою версию меморандума. По его словам, Украина не против проведения встречи с российской стороной, но ждет ответного документа от Москвы, чтобы диалог был продуктивным и мог реально способствовать завершению конфликта.

30 мая в Кремле отметили, что проекты меморандумов обеих сторон не будут обнародованы до начала переговоров и станут предметом обсуждения в Стамбуле.

Первый раунд прямых переговоров РФ и Украины прошел 16 мая в Стамбуле. Стороны по его итогам договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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