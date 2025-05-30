Песков заявил о возможности контактов на высшем уровне после встреч делегаций

«Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. <...> Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», – сказал Песков.