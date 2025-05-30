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Песков заявил о возможности контактов на высшем уровне после встреч делегаций

Ведомости

Контакты президентов России, США и Украины возможны после достижения результата прямых переговоров делегаций из этих стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. <...> Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также подтвердил, что 2 июня состоятся прямые российско-украинские переговоры в турецком Стамбуле. 28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак также подтвердил готовность Украины посетить переговоры с Россией в Стамбуле.

На предыдущих прямых переговорах 15 мая президент Украины Владимир Зеленский предлагал российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Стамбуле лично. Тогда Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин приедет в Турцию. Сам Зеленский был в столице Турции Анкаре, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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