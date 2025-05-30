Песков заявил о возможности контактов на высшем уровне после встреч делегаций
Контакты президентов России, США и Украины возможны после достижения результата прямых переговоров делегаций из этих стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он за контакты на высшем уровне. <...> Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также подтвердил, что 2 июня состоятся прямые российско-украинские переговоры в турецком Стамбуле. 28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак также подтвердил готовность Украины посетить переговоры с Россией в Стамбуле.
На предыдущих прямых переговорах 15 мая президент Украины Владимир Зеленский предлагал российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Стамбуле лично. Тогда Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин приедет в Турцию. Сам Зеленский был в столице Турции Анкаре, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.