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Кремль: в Стамбуле 2 июня пройдут прямые переговоры РФ и Украины без участия ЕС

Но будущее европейской безопасности нужно будет обсуждать с европейцами
Ведомости

В турецком Стамбуле 2 июня пройдут прямые российско-украинские переговоры. Европейская сторона не будет присутствовать на встрече. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что 2 июня американская сторона обсудит Украину с советниками по нацбезопасности евротройки – Германии, Франции и Великобритании.

«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», – сказал Песков.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить переговоры с Россией в Стамбуле.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. По их словам, турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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