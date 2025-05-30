Кремль: в Стамбуле 2 июня пройдут прямые переговоры РФ и Украины без участия ЕС

Кремль: в Стамбуле 2 июня пройдут прямые переговоры РФ и Украины без участия ЕСНо будущее европейской безопасности нужно будет обсуждать с европейцами
В турецком Стамбуле 2 июня пройдут прямые российско-украинские переговоры. Европейская сторона не будет присутствовать на встрече. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Так он ответил на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что 2 июня американская сторона обсудит Украину с советниками по нацбезопасности евротройки – Германии, Франции и Великобритании.
«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», – сказал Песков.
28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о готовности Украины посетить переговоры с Россией в Стамбуле.
В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. По их словам, турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.