Турция ждет делегации РФ и Украины на переговоры на предстоящей неделе
Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. Об этом сообщили в администрации президента Турции «РИА Новости». По их словам, турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.
28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа от Украины относительно предложения провести переговоры 2 июня.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что Стамбул становится ключевой площадкой для переговоров по всем направлениям, включая встречи российской и украинской делегаций.
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.