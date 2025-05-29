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Турция ждет делегации РФ и Украины на переговоры на предстоящей неделе

Ведомости

Стамбул готовится принять делегации России и Украины на предстоящей неделе. Об этом сообщили в администрации президента Турции «РИА Новости». По их словам, турецкая сторона обеспечит безопасность встречи и рассчитывает, что переговоры будут способствовать прекращению огня.

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа от Украины относительно предложения провести переговоры 2 июня.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что Стамбул становится ключевой площадкой для переговоров по всем направлениям, включая встречи российской и украинской делегаций.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по урегулированию, провести крупный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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