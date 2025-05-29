Турция ждет делегации РФ и Украины на переговоры на предстоящей неделе

28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Российская сторона уже подготовила меморандум с позициями по всем аспектам урегулирования кризиса. Однако 29 мая в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа от Украины относительно предложения провести переговоры 2 июня.