Песков: РФ пока не получила ответа от Украины о новом раунде переговоров

Песков: РФ пока не получила ответа от Украины о новом раунде переговоровВстреча может пройти в Стамбуле 2 июня
Российская сторона пока не получила ответа от Украины о проведении нового раунда переговоров между странами в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Пока, насколько мне известно, ответ от украинской стороны не получен», – сказал Песков.
28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
Агентство «РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Турция готова принять делегации сторон для проведения переговоров в Стамбуле 2 июня.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщал, что Стамбул становится основной площадкой для проведения переговоров по всем направлениям. В частности, для встреч российской и украинской делегаций.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.