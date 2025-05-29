Песков: РФ пока не получила ответа от Украины о новом раунде переговоров

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.