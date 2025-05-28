Турция готова принять переговоры России и Украины в Стамбуле 2 июня
Турция готова принять переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. По его итогам стороны договорились подготовить свои позиции по меморандуму, а также о проведении крупного обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» и продолжить переговоры.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча представителей РФ и Украины может состояться в Стамбуле 2 июня. Он также рассказал, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями Москвы «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 28 мая, что российская сторона еще не передала Украине и США проект меморандума по урегулированию конфликта. По его утверждению, министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров позвонил для этого помощнику президента РФ Владимиру Мединскому.
Мединский в Telegram-канале позже заявил, что он сам позвонил Умерову и предложил конкретную дату и место для обмена меморандумами. Он добавил, что российская сторона готова провести встречу для обсуждения условий прекращения огня в ближайшие дни. Во время этой встречи предлагается сразу начать детальное обсуждение всех пунктов соглашения.