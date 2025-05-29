Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров РФ и Украины

До этого в качестве площадки для проведения переговоров России и Украины предлагался Ватикан. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что проводить встречу там было бы «неэлегантно», так как обе страны являются православными. Представители ряда европейских стран предложили провести переговоры сторон в Женеве. Собеседник ТАСС говорил, что швейцарский город не станет площадкой для переговоров из-за того, что политика Швейцарии утратила нейтралитет.