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Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Ведомости

Стамбул становится основной площадкой для проведения переговоров по всем направлениям. В частности, для встреч российской и украинской делегаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

Шойгу поблагодарил руководство Турции за предоставление этой площадки для проведения переговоров России и Украины и Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности в целях создания оптимальных условий для работы делегаций», – приводит его заявление ТАСС.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

«РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Турция готова принять делегации сторон для проведения переговоров в Стамбуле 2 июня.

До этого в качестве площадки для проведения переговоров России и Украины предлагался Ватикан. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что проводить встречу там было бы «неэлегантно», так как обе страны являются православными. Представители ряда европейских стран предложили провести переговоры сторон в Женеве. Собеседник ТАСС говорил, что швейцарский город не станет площадкой для переговоров из-за того, что политика Швейцарии утратила нейтралитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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