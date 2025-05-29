Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров РФ и Украины
Стамбул становится основной площадкой для проведения переговоров по всем направлениям. В частности, для встреч российской и украинской делегаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.
Шойгу поблагодарил руководство Турции за предоставление этой площадки для проведения переговоров России и Украины и Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности в целях создания оптимальных условий для работы делегаций», – приводит его заявление ТАСС.
28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что вторая встреча представителей Москвы и Киева может состояться в Стамбуле 2 июня. Он уточнил, что российская сторона уже разработала меморандум с позициями России «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
«РИА Новости» со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Турция готова принять делегации сторон для проведения переговоров в Стамбуле 2 июня.
До этого в качестве площадки для проведения переговоров России и Украины предлагался Ватикан. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что проводить встречу там было бы «неэлегантно», так как обе страны являются православными. Представители ряда европейских стран предложили провести переговоры сторон в Женеве. Собеседник ТАСС говорил, что швейцарский город не станет площадкой для переговоров из-за того, что политика Швейцарии утратила нейтралитет.