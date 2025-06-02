Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Онлайн

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. ОнлайнЧто происходит в ожидании начала встречи
11:59. Телеканал «Звезда» сообщает со ссылкой на корреспондентов, что автомобиль Мединского проехал мимо дворца Чираган. Ранее сообщалось, что у главы российских переговорщиков запланированы некие контакты.
11:41. По информации ТАСС, Мединский проведет некие контакты на полях переговоров. Также источники ТАСС отмечают, что продолжительность переговоров пока не известна: «Могут длиться как в прошлый раз, могут быть и короткими».
11:11. Представители минобороны Турции прибыли во дворец Чираган. Ожидается, что встречу будет модерировать министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Руководитель Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын тоже планирует присутствовать на переговорах.
11:08. Российская делегация покинула гостиницу в Стамбуле и выехала на переговоры.
10:40. МИД Турции подтвердил, что переговоры начнутся в 13:00 мск под председательством главы турецкого дипведомства Хакана Фидана. Он выступит с вступительным словом.
10:18. По информации Haber Global, глава МИД Турции намерен выступить перед началом переговоров России и Украины. Во время прошлых переговоров он тоже обратился с приветственным словом. Это была единственная открытая часть встречи. После этого она проходила в закрытом режиме.
9:58. Переговорщики Украины прибыли в Стамбул. Представители России находятся в Турции с вечера 1 июня. По информации «РИА Новости», глава МИД Турции Хакан Фидан планирует присутствовать на переговорах.
Второй раунд переговоров пройдет во дворце Чираган на берегу Босфора. Как ожидается, они начнутся в 13:00 мск.
Представлять Россию будет помощник президента Владимир Мединский. Кроме него в Стамбул отправились замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Как прошла первая встреча и чего хотят стороны
Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились 16 мая. Они прошли также в Стамбуле, но во дворце Долмабахче – резиденции президента Турции. Тогда стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000» (завершился 25 мая) и обменяться меморандумами об урегулировании конфликта.
Накануне встречи стороны передали друг другу документы. Официально они не публиковались. МИД России сообщал, что переданный Киеву меморандум включает условия, сроки и ключевые принципы урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил, что Россия будет настаивать на отмене всех дискриминационных законов Украины, которые ограничивают УПЦ и русский язык. Также среди требований безъядерный и нейтральный статус Украины.
По информации Reuters, Москва также потребует «письменное» обязательство не расширять НАТО на восток и отменить часть санкций. Российские власти также неоднократно говорили, что мирное урегулирование должно учитывать «реалии на земле» – признание российскими Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
The New York Times писала со ссылкой на источники, что в украинский меморандум входит предложение о прекращении огня на суше, на море и в небе с привлечением международных партнеров для контроля. Вчера Reuters опубликовал возможные требования Украины. Среди них — выплата репараций, возврат территорий, а также прекращение огня на 30 дней и отсутствие ограничений на численность ВСУ и на вступление в ЕС и НАТО.