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Лавров перечислил требования России для урегулирования конфликта с Украиной

Украина должна закрепить нейтральный статус и отменить дискриминационные законы
Ведомости

Глава МИД РФ назвал удовлетворение требований России о безъядерном и нейтральном статусе Украины одним из условий для урегулирования конфликта. Об этом он заявил на 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Лавров напомнил, что именно провозглашение внеблокового статуса в декларации о независимости страны 1991 г. «сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и РФ, и всеми остальными членами международного сообщества». Поэтому урегулирование конфликта в любой форме имеет место только при этом условии.

Лавров сообщил, что дата нового раунда переговоров России и Украины будет объявлена в ближайшее время. По его словам, Москва на этой встрече также продолжит требовать отмены всех дискриминационных законов, и это послужит еще одним условием для урегулирования.

Предыдущая встреча делегаций прошла в Стамбуле 16 мая. После этого страны провели масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору. Это произойдет, если условия обеих сторон будут выполнены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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