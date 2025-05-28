Лавров перечислил требования России для урегулирования конфликта с Украиной

Лавров перечислил требования России для урегулирования конфликта с УкраинойУкраина должна закрепить нейтральный статус и отменить дискриминационные законы
Глава МИД РФ назвал удовлетворение требований России о безъядерном и нейтральном статусе Украины одним из условий для урегулирования конфликта. Об этом он заявил на 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Лавров напомнил, что именно провозглашение внеблокового статуса в декларации о независимости страны 1991 г. «сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и РФ, и всеми остальными членами международного сообщества». Поэтому урегулирование конфликта в любой форме имеет место только при этом условии.
Лавров сообщил, что дата нового раунда переговоров России и Украины будет объявлена в ближайшее время. По его словам, Москва на этой встрече также продолжит требовать отмены всех дискриминационных законов, и это послужит еще одним условием для урегулирования.
Предыдущая встреча делегаций прошла в Стамбуле 16 мая. После этого страны провели масштабный обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» с 23 по 25 мая и договорились о возможном подписании меморандума, который может привести к мирному договору. Это произойдет, если условия обеих сторон будут выполнены.