Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины будет объявлено в скором времени

На первых за три года прямых переговорах Москвы и Киева в турецком Стамбуле российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. На встрече стороны условились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. 22 мая в МИД РФ заявили, что для подписания меморандума Украине требуется новое руководство.