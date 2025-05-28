Лавров: о новом раунде переговоров РФ и Украины будет объявлено в скором времени
О новом раунде российско-украинских переговоров будет объявлено в самое ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Глава российского МИДа отметил, что прежде Украину не пускали в прямой переговорный процесс «хозяева» из Европы. По его словам, на встрече в Стамбуле 16 мая российская сторона настаивала на отмене дискриминационных законов. Москва продолжить делать это на следующем этапе прямых переговоров, о котором она в скором времени объявит, подчеркнул Лавров.
На первых за три года прямых переговорах Москвы и Киева в турецком Стамбуле российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. На встрече стороны условились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» и рассмотрели возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже российский лидер заявил, что Москва готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и вопросы прекращения огня. 22 мая в МИД РФ заявили, что для подписания меморандума Украине требуется новое руководство.
По словам Мединского, Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после чего переговоры продолжатся.