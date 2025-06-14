Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины

Стороны также начали санитарные обмены ранеными – источник ТАСС
Ведомости

Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, сообщает Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.

Обмен пленными произошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После этого они будут доставлены в Россию для реабилитации и лечения.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил прошедший обмен в своем Telegram-канале. Он отметил, что были возвращены военные, находившиеся в плену с 2022 г.

Кроме того, источник ТАСС сообщил, что Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены, стороны передают раненых.

Ранее стало известно, что 14 июня российская сторона передала Украине еще 1200 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках стамбульских договоренностей. По данным источника ТАСС, Киев не передал России ни одного погибшего военного.

13 июня штаб сообщил, что Россия вернула Украине 1200 тел погибших военнослужащих. 11 июня стало известно, что Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных