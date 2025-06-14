Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории УкраиныСтороны также начали санитарные обмены ранеными – источник ТАСС
Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, сообщает Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
Обмен пленными произошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.
Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После этого они будут доставлены в Россию для реабилитации и лечения.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил прошедший обмен в своем Telegram-канале. Он отметил, что были возвращены военные, находившиеся в плену с 2022 г.
Кроме того, источник ТАСС сообщил, что Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены, стороны передают раненых.
Ранее стало известно, что 14 июня российская сторона передала Украине еще 1200 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках стамбульских договоренностей. По данным источника ТАСС, Киев не передал России ни одного погибшего военного.
13 июня штаб сообщил, что Россия вернула Украине 1200 тел погибших военнослужащих. 11 июня стало известно, что Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел.