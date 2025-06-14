Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины, сообщает Минобороны РФ. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.



Обмен пленными произошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.



Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После этого они будут доставлены в Россию для реабилитации и лечения.