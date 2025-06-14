Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ

Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУКоординационный штаб Украины подтвердил факт передачи
Российская сторона передала Украине 1200 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках стамбульских договоренностей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.
По его данным, Киев не передал России ни одного погибшего военного. Собеседник агентства добавил, что РФ и Украина сейчас также проводят паритетный обмен военнопленными.
Координационный штаб Украины по вопросам военнопленных тем временем сообщил в своем Telegram-канале, что Москва передала Киеву тела, которые «по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам». Там уточнили, что в ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
13 июня штаб сообщил, что Россия вернула Украине 1200 тел погибших военнослужащих. 11 июня стало известно, что Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел.