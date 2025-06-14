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Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат ВСУ

Координационный штаб Украины подтвердил факт передачи
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Российская сторона передала Украине 1200 тел погибших солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках стамбульских договоренностей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

По его данным, Киев не передал России ни одного погибшего военного. Собеседник агентства добавил, что РФ и Украина сейчас также проводят паритетный обмен военнопленными.

Координационный штаб Украины по вопросам военнопленных тем временем сообщил в своем Telegram-канале, что Москва передала Киеву тела, которые «по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам». Там уточнили, что в ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

13 июня штаб сообщил, что Россия вернула Украине 1200 тел погибших военнослужащих. 11 июня стало известно, что Киев принял тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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