Украина получила от России 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ

Украина получила от России 1200 тел погибших военнослужащих ВСУПередача состоялась в рамках выполнения стамбульских договоренностей
Россия вернула Украине еще 1200 тел погибших украинских военнослужащих в рамках исполнения договоренностей в Стамбуле. Об этом сообщил координационный штаб Украины по вопросам военнопленных в Telegram-канале. Факт передачи подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
В сообщении штаба уточнили, что следователями совместно с МВД будут проведены необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.
По данным источника ТАСС, передача тел была осуществлена в одностороннем порядке – Украина не передала России ни одного тела погибших российских военнослужащих.
11 июня штаб сообщал, что Украина приняла тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел.
12 июня Минобороны сообщило, что из украинского плена возвращена группа военнослужащих Вооруженных сил РФ, Украине взаимен передана группа солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый этап масштабного обмена военнопленными в возрасте до 25 лет состоялся 9 июня.
Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».