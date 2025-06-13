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Украина получила от России 1200 тел погибших военнослужащих ВСУ

Передача состоялась в рамках выполнения стамбульских договоренностей
Ведомости

Россия вернула Украине еще 1200 тел погибших украинских военнослужащих в рамках исполнения договоренностей в Стамбуле. Об этом сообщил координационный штаб Украины по вопросам военнопленных в Telegram-канале. Факт передачи подтвердил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

В сообщении штаба уточнили, что следователями совместно с МВД будут проведены необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

По данным источника ТАСС, передача тел была осуществлена в одностороннем порядке – Украина не передала России ни одного тела погибших российских военнослужащих.

11 июня штаб сообщал, что Украина приняла тела 1212 военных, погибших в ходе боевых действий в ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В тот же день помощник президента Владимир Мединский подтвердил начало передачи тел.

12 июня Минобороны сообщило, что из украинского плена возвращена группа военнослужащих Вооруженных сил РФ, Украине взаимен передана группа солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый этап масштабного обмена военнопленными в возрасте до 25 лет состоялся 9 июня.

Договоренность о передаче Украине 6000 тел погибших солдат и офицеров была достигнута в рамках второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева 2 июня в Стамбуле. Тогда же стороны условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных, а также молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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