Песков назвал отговорками нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что РФ доставила в район обмена в Брянской области 1212 тел украинских военнослужащих. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказывал, что обмен планировали провести в три этапа – с 7 по 9 июня. Однако начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил 7 июня, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». При этом действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».