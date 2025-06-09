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Песков назвал отговорками нежелание Киева забирать тела бойцов ВСУ

РФ готова выполнить стамбульские договоренности об обмене пленными
Ведомости

Россия сохраняет готовность реализовать достигнутые в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле договоренности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перенос Киевом запланированной передачи тел погибших военных и обмена пленных.

Правда, по словам представителя Кремля, этого нельзя сказать об украинской стороне.

«Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее, но вряд ли их можно счесть какими-то, скажем так, правдоподобными. Российская сторона сохраняет свою готовность реализовывать те договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле», – отметил Песков.

Представителя Кремля также спросили, собирается ли российская сторона обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой Украине тел погибших военнослужащих. По словам Пескова, пока об этом не идет речи, потому что была договоренность на двустороннем уровне.

«И сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения этих договоренностей», – пояснил пресс-секретарь президента.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что РФ доставила в район обмена в Брянской области 1212 тел украинских военнослужащих. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказывал, что обмен планировали провести в три этапа – с 7 по 9 июня. Однако начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил 7 июня, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок». При этом действия Москвы были названы «масштабной гуманитарной акцией».

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что киевскому режиму потребуется выделить около $2,3 млрд на выплаты семьям 6000 погибших украинских военных, чьи тела Россия готова передать Украине. На данный момент семьям погибших выплачивают по 15 млн гривен (почти 29 млн руб.). Однако статус пропавших без вести затягивает этот процесс.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет забирать тела погибших солдат из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям. Мирошник напомнил, что в начале 2025 г. Зеленский сообщал о 45 000 погибших с начала спецоперации. Посол назвал позицию Киева «позицией страуса», отметив, что эти цифры придется пересматривать, чтобы объяснить происхождение 6000 тел, находящихся у России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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