О чем говорит задержка обмена телами погибших между Россией и Украиной

О чем говорит задержка обмена телами погибших между Россией и УкраинойВозможно, передача произойдет позже
Киев в минувшие выходные не принял тела погибших украинских военнослужащих. Речь шла о первой партии тел из 1212 погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она была доставлена на автомобильных рефрижераторах 7 июня в район обмена в Брянской области, к пересечению границ России, Украины и Белоруссии. Всего, как говорил глава российской переговорной группы по Украине, помощник президента Владимир Мединский, планировалось, что обмен проведут в три этапа, с 7 по 9 июня. Но, как заявил в субботу начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, украинская стороны «не подтвердила проведение обмена и перенесла его на неопределенный срок», назвав действия России «масштабной гуманитарной акцией».
Всего Россия, как и было обговорено на переговорах в Стамбуле, была готова вернуть со своей стороны (как автомобильным, так и железнодорожным транспортом) около 6000 тел, заявил уже 8 июня Зорин. При этом «есть сигналы», что процесс передачи тел военных ВСУ будет перенесен на стартующую 9 июня неделю, сказал он. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что сообщения представителей России «не соответствуют действительности и предварительным договоренностям». В Киеве утверждают, что дата обмена телами погибших военных не была согласована. Позже руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев примет тела «по плану» на второй неделе июня, о чем уполномоченных лиц якобы проинформировали 3 июня.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет переговорную группу в Стамбуле со стороны Киева, говорил ранее, что стороны решили вернуть тела погибших: 6000 на 6000. Мединский же говорил, что Россия отдаст такое число тел солдат ВСУ и в одностороннем порядке. При этом он добавлял, что «если у Киева есть тела погибших российских военных для передачи», то Москва их примет.
Их может быть меньше с учетом того, что российские войска в основном последний год проводят в наступлении и потому получают возможность забирать своих погибших самостоятельно. Президент Украины Владимир Зеленский при этом выражал сомнения, что все 6000 человек, которых планирует передать им Россия, – граждане его страны.
Известно, что сейчас на Украине семьям погибших украинских военных выплачивают по 15 млн гривен (почти 29 млн руб.), три из которых – сразу, а остальные – в течение трех лет. При этом статус пропавших без вести приводит к затягиванию выплат семьям. По расчетам украинского издания «Страна.ua», возвращение 6000 погибших будет означать для украинских властей необходимость выплатить их семьям 90 млрд гривен (примерно 172 млрд руб.), что равняется примерно 10% военного бюджета страны в 2025 г. Тогда же министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в Верховной раде, что в бюджете 2025 г. не хватает средств на армию и потому его будут пересматривать.
А 5 июня Верховная рада приняла закон, уточняющий правила признания считающихся пропавшими без вести в ходе военных действий погибшими. Теперь «с учетом различных обстоятельств» суд может признать солдата ВСУ умершим через полгода после «наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или давали основание предполагать его гибель». Одновременно там осталось правило о том, согласно приведенной выдержке из документа депутатом Алексеем Гончаренко, что «физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий».
Украинская сторона, задерживая процесс обмена телами погибших, посылает невербальный ответ на недавние комбинированные удары российских военных по военным объектам на Украине, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, так Киев показывает, что он не собирается договариваться с Москвой при наличии военно-политического давления.
Киев искусственно создает проблемы с обменом телами погибших военнослужащих, чтобы не производить денежные выплаты украинским пострадавшим семьям, полагает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Эксперт обращает внимание в этом контексте на упоминавшийся выше украинский закон. «Украина давно имеет проблемы с дефицитом денежных средств. Если человек числится пропавшим без вести, то формально он может быть и дезертиром. В этом списке десятки тысяч человек», – говорит Офицеров-Бельский.
На данном этапе не созрели условия для прекращения боевых действий на Украине, продолжает эксперт. С одной стороны, не достигнуты все заявленные цели. С другой стороны, говорит Офицеров-Бельский, у Киева еще не исчерпались ресурсы для прекращения сопротивления. Кроме того, Евросоюз не настроен на окончание вооруженного противостояния в нынешнем виде, заключает Офицеров-Бельский. А США не готовы оказывать давление, чтобы стороны приняли российские условия для окончания кризиса, полагает Брутер.