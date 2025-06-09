О чем говорит задержка обмена телами погибших между Россией и Украиной

Всего Россия, как и было обговорено на переговорах в Стамбуле, была готова вернуть со своей стороны (как автомобильным, так и железнодорожным транспортом) около 6000 тел, заявил уже 8 июня Зорин. При этом «есть сигналы», что процесс передачи тел военных ВСУ будет перенесен на стартующую 9 июня неделю, сказал он. Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что сообщения представителей России «не соответствуют действительности и предварительным договоренностям». В Киеве утверждают, что дата обмена телами погибших военных не была согласована. Позже руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что Киев примет тела «по плану» на второй неделе июня, о чем уполномоченных лиц якобы проинформировали 3 июня.