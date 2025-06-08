Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

Планировалось, что Россия на текущей неделе передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров, стороны также обменяют всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле «все на все» и молодых солдат в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что в список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.