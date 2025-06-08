Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУ

Россия доставила в район обмена первую партию тел солдат ВСУИх передача, вероятно, будет перенесена на следующую неделю
Российская сторона в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена первую партию тел украинских военнослужащих, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
«Это первая партия, это первая часть. Это 1212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», – сказал Зорин в опубликованном ТАСС видео.
Репатриационные поезда с телами солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают движение сегодня, 8 июня. Представитель переговорной группы РФ также рассказал о наличии «сигналов» от украинской стороны о том, что акция состоится на следующей неделе. РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел состоится, добавил Зорин.
По его словам, гуманитарная акция по передаче тел будет не первой и, «к сожалению, видимо не последней». Российская сторона готова выполнить все договоренности как в контексте возвращения погибших, так и в контексте обмена военнопленными, подчеркнул Зорин.
7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок приемку тел военнослужащих и обмен военнопленными. Контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, но переговорщики страны не приехали на место обмена. Зорин также говорил, что Киев не назначает дату возвращения из плена российских военнослужащих.
Планировалось, что Россия на текущей неделе передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров, стороны также обменяют всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных по формуле «все на все» и молодых солдат в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что в список может войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны.