Перенос обмена по инициативе Украины: что случилосьКиев пока не назначил дату возвращения из плена 640 российских солдат
Украинская сторона не подтвердила проведение обмена с Россией 7 июня и перенесла его на неопределенный срок, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. По его данным, Киев также не назначает дату возвращения из плена российских военнослужащих.
«К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», – сказал он в опубликованном Минобороны РФ видео.
Ранее в тот же день помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его словам, контактная группа Минобороны России находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. По данным ТАСС, оно находится в Брянской области.
Стороны договорились провести обмен пленными и телами погибших военных в ходе второго раунда переговоров, который состоялся 2 июня в Стамбуле. По итогам встречи Мединский объявил, что Россия передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также переговорщики достигли договоренности обменять тяжелораненых и тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет.
Российская сторона, как рассказал Зорин, с 6 июня приступила к «масштабной гуманитарной акции» по репатриации более 6000 тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленных. Колонна с первой партией из 1212 тел военнослужащих прибыла в район обмена, в ближайшее время готовятся к отправке еще несколько эшелонов.
Москва также передала Киеву список из 640 фамилий, которых РФ планирует вернуть в рамках обмена военнопленными. «Однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи нам соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих», – сказал Зорин.
Россия полностью готова к выполнению стамбульских договоренностей и готова передать все тела и осуществить по установленной формуле обмен военнопленными, заключил он.
Как сообщало информационное агентство «Униан», в 2025 г. в соответствии с постановлением 168 кабинета министров Украины, семьи погибших военнослужащих имеют право на выплату в размере 15 млн гривен (около $362 194). Агентство со ссылкой на юриста пишет, что сейчас выплата осуществляется по формуле «20 на 80» – 20% выплачиваются сразу, остальная сумма – в течение 40 месяцев.