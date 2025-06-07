Перенос обмена по инициативе Украины: что случилось

Ранее в тот же день помощник президента и глава российской делегации на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военных и обмен военнопленными. По его словам, контактная группа Минобороны России находится на границе с республикой, но группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. По данным ТАСС, оно находится в Брянской области.