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Мирошник: Киев не забирает тела военных из-за нежелания платить компенсации

По мнению посла, украинская сторона также не желает признавать масштаб потерь
Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет забирать тела погибших солдат из-за нежелания выплачивать компенсации их семьям. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьев Live».

Посол напомнил, что в начале 2025 г. Зеленский сообщал о 45 000 погибших с начала российской спецоперации. Мирошник назвал это «позицией страуса».

«Зеленский просто воткнул голову [в песок] для того, чтобы спрятаться от того, что на него навалилось. <…> Он боится вот этого количества, потому что заврался, потому что нужно будет пересматривать и говорить, откуда же взялись эти 6000 [тел], если за три года всего 45 000», – сказал он.

Мирошник считает, что в офисе Зеленского опасаются бунта среди народа и выхода ситуации из под контроля.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия доставила в район обмена в Брянской области 1212 тел украинских военнослужащих. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, предполагалось, что обмен проведут в три этапа, с 7 по 9 июня. Но начальник информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин объявил 7 июня, что Киев «не подтвердил проведение обмена и перенес его на неопределенный срок», назвав действия Москвы «масштабной гуманитарной акцией».

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил в эфире телеканала «Россия 24», что киевскому режиму нужно выделить $2,3 млрд на выплаты семьям 6000 погибших украинских военных, чьи тела Москва готова передать Киеву. В настоящее время семьям погибших украинских военных выплачивают по 15 млн гривен (почти 29 млн руб.), три из которых – сразу, а остальные – в течение трех лет. Статус пропавших без вести затягивает этот процесс.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 7 июня обнародовал списки идентифицированных тел украинских военнослужащих, которые отказался принять Киев. По словам главы региона, публикация списков необходима, чтобы родственники могли найти своих погибших. По его словам, украинская сторона тщательно скрывает от людей эти сведения. Балицкий также выразил мнение, что Киев не забирает тела намеренно – чтобы не выплачивать компенсации и скрыть реальные потери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что отказ забирать тела военных ВСУ является решением Зеленского. Дипломат задалась вопросов, не запретил ли ему это «кто-то из натовцев».

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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