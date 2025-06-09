Мирошник: Киев не забирает тела военных из-за нежелания платить компенсации

«Зеленский просто воткнул голову [в песок] для того, чтобы спрятаться от того, что на него навалилось. <…> Он боится вот этого количества, потому что заврался, потому что нужно будет пересматривать и говорить, откуда же взялись эти 6000 [тел], если за три года всего 45 000», – сказал он.