Балицкий опубликовал списки погибших, которых не забрал Киев

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии со стамбульскими договоренностями начала гуманитарную акцию по передаче Киеву более 6000 тел погибших военнослужащих, а также предложила обмен ранеными и военнопленными. Но, по словам Мединского, Украина отложила эти действия на неопределенный срок.