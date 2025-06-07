Балицкий опубликовал списки погибших, которых не забрал Киев
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), от получения которых отказалась украинская сторона.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», – отметил Балицкий.
По его мнению, власти Украины намеренно не забирают тела, чтобы скрыть реальные потери и избежать выплат компенсаций семьям. Пока военнослужащий числится пропавшим без вести, его родные не получают материальной помощи, подчеркнул губернатор.
Балицкий также заявил, что Киев не выполняет достигнутые 6 июня в Стамбуле договоренности, касающиеся передачи тел погибших, обмена пленными и гуманитарных мероприятий. Он обвинил Евросоюз и «англосаксов» в срыве мирного урегулирования конфликта, утверждая, что Украина «накачивается оружием» и продолжает действовать по принципу «до последнего украинца».
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии со стамбульскими договоренностями начала гуманитарную акцию по передаче Киеву более 6000 тел погибших военнослужащих, а также предложила обмен ранеными и военнопленными. Но, по словам Мединского, Украина отложила эти действия на неопределенный срок.