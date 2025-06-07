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Балицкий опубликовал списки погибших, которых не забрал Киев

Ведомости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале списки идентифицированных тел военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), от получения которых отказалась украинская сторона.

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», – отметил Балицкий.

По его мнению, власти Украины намеренно не забирают тела, чтобы скрыть реальные потери и избежать выплат компенсаций семьям. Пока военнослужащий числится пропавшим без вести, его родные не получают материальной помощи, подчеркнул губернатор.

Балицкий также заявил, что Киев не выполняет достигнутые 6 июня в Стамбуле договоренности, касающиеся передачи тел погибших, обмена пленными и гуманитарных мероприятий. Он обвинил Евросоюз и «англосаксов» в срыве мирного урегулирования конфликта, утверждая, что Украина «накачивается оружием» и продолжает действовать по принципу «до последнего украинца».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в соответствии со стамбульскими договоренностями начала гуманитарную акцию по передаче Киеву более 6000 тел погибших военнослужащих, а также предложила обмен ранеными и военнопленными. Но, по словам Мединского, Украина отложила эти действия на неопределенный срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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