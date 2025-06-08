Захарова усомнилась, что Зеленский сам решил не забирать тела погибших военных

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также было принято решение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет. Ожидалось, что этот обмен пленными станет самым большим с начала конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.