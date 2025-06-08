Захарова усомнилась, что Зеленский сам решил не забирать тела погибших военных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела военных ВСУ решением Зеленского «или кто-то из натовцев запретил». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. По его словам, РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача состоится.
7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок прием тел военнослужащих и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Он добавил, что «причины называются разные, и довольно странные», а также призвал Украину четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, а также немедленно приступить к обмену.
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также было принято решение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет. Ожидалось, что этот обмен пленными станет самым большим с начала конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.