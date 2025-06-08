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Захарова усомнилась, что Зеленский сам решил не забирать тела погибших военных

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела военных ВСУ решением Зеленского «или кто-то из натовцев запретил». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

8 июня представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что российская сторона в соответствии с договоренностями в Стамбуле доставила в район обмена 1212 тел украинских военнослужащих. По его словам, РФ ждет официального подтверждения от Украины, что передача состоится.

7 июня помощник президента и глава делегации России на российско-украинских переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Украина внезапно перенесла на неопределенный срок прием тел военнослужащих и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена. Он добавил, что «причины называются разные, и довольно странные», а также призвал Украину четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, а также немедленно приступить к обмену.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине тела 6000 погибших украинских солдат и офицеров. Также было принято решение об обмене тяжелораненных, тяжелобольных бойцов и военных до 25 лет. Ожидалось, что этот обмен пленными станет самым большим с начала конфликта. Кроме того, Москва предложила Киеву прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было забрать тела погибших.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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