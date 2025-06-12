Минобороны сообщило о новом этапе обмена военнопленными
Из украинского плена возвращена группа военнослужащих Вооруженных сил РФ, Украине взаимен передана группа солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации», – говорится в сообщении ведомства.
Первый этап масштабного обмена военнопленными в возрасте до 25 лет состоялся 9 июня. Договоренность об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет была достигнута в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным.
Точное число военных, вошедших в обменные списки в рамках первого этапа, не раскрывалось. Ожидается, что всего в него войдут от 1000 до 1200 человек с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.