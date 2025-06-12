Минобороны сообщило о новом этапе обмена военнопленными

Первый этап масштабного обмена военнопленными в возрасте до 25 лет состоялся 9 июня. Договоренность об обмене тяжелораненых, тяжелобольных бойцов и молодых военнослужащих до 25 лет была достигнута в ходе второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. Обмен должен стать самым масштабным.