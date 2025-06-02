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Мединский анонсировал самый масштабный обмен пленными с Киевом – до 1200 человек

По итогам первого раунда переговоров Россия и Украина провели обмен по формуле «1000 на 1000»
Ведомости

Россия и Украина проведут новый обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня.

«Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на Мединского, ожидается, что в самый масштабный обмен пленными между РФ и Украиной войдут от 1000 до 1200 человек.

Он говорил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военных вооруженных сил Украины. 

Министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что Москва и Киев в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле договорились обменяться телами погибших военных. Обмен пройдет в формате «6000 на 6000».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале рассказал, что на переговорах украинская делегация передала российской стороне список украинских детей, которых Киев требует вернуть. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта. Также Москва и Киев начали подготовку нового освобождения пленных.

На переговорах Россию представили помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил Умеров.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 16 мая. По его итогам Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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